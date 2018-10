Exhibitionist belästigte 17-Jährigen

Osterburken.Hinweise zu einem Vorfall, der sich nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 16.10 Uhr in der öffentlichen Toilette im Bahnhofsgebäude Osterburken ereignete, erhofft sich der Polizeiposten Adelsheim. Ein 50 bis 60 Jahre alter Mann entblößte gegenüber einem 17-Jährigen sein Geschlechtsteil und machte gegenüber dem Jugendlichen unsittliche Bemerkungen. Der junge Mann verließ daraufhin sofort die Toilette. Der 50 bis 60 Jahre alte Mann, wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, hatte eine normale, etwas kräftige Statur, braune Haare, eine Halbglatze und trug zur Tatzeit einen schwarzen Blouson und eine Jeans. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit einem roten Emblem oder Aufschrieb dabei. Wer Hinweise zur unbekannten männlichen Person geben kann, soll sich mit dem Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 0 62 91 / 64 87 70 in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018