Experte beantwortet Fragen der Zuhörer

Osterburken.Die nächste Veranstaltung der Aufklärungskampagne rund um das Thema Diabetes findet am Dienstag, 2. April, um 18 Uhr im Römermuseum in Osterburken statt. Über das Thema „Soziale Fragen rund um das Thema Diabetes“ berichtet Reiner Hub aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sozialreferent für die Selbsthilfeorganisation DBW Diabetiker Baden-Württemberg.

Dabei wird er auch auf Zuhörerfragen eingehen, die das Leben mit Diabetes in Verbindung mit der Teilnahme am Straßenverkehr, Schwerbehindertenrecht und Arbeitsplatz, Zuzahlung und Härtefallregelungen bei der Krankenversicherung oder den Umgang mit Versicherungen betreffen. Ganz besonders am Herzen liegt ihm, wie Kinder mit Diabetes in Kindergarten oder Schule unterstützt werden können. Veranstaltet wird die Kampagne von der Kommunalen Gesundheitskonferenz, dem Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald und der Diabetes-Selbsthilfegruppe Mosbach. Der Abschluss der Aufklärungskampagne ist am 27. April, am Selbsthilfetag der Selbsthilfegruppen Neckar-Odenwald um 14 Uhr in der Stadthalle Buchen mit dem Theaterstück „Die Süße des Lebens“ statt. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.

