Anzeige

Osterburken.Neun Teilnehmer aus den Feuerwehren Buchen, Hardheim, Limbach, Mosbach, Adelsheim und Ravenstein schlossen am Samstag mit einem guten Prüfungsergebnis den 36 Stunden dauernden Lehrgang zum Maschinisten ab.

Praktische Abschlussprüfung

Das Ausbilderteam, bestehend aus Alexander Essig, Klaus Stang, Thomas Stark, Rudolf Späth und Christian Albrecht, vermittelte erfolgreich das notwendige Wissen zu den unterschiedlichsten Themen an die Lehrgangsteilnehmer. In den praktischen Unterrichtseinheiten konnte das zuvor vermittelte Fachwissen in die Tat umgesetzt werden.

Für einen Maschinisten bei der Feuerwehr reicht es nicht aus den für die jeweilige Fahrzeugklasse gültigen Führerschein zu besitzen und das Fahrzeug sicher bewegen zu können. Er muss auch die Feuerlöschkreiselpumpe, die Fahrzeugtechnik sowie zahlreiche Aggregate insbesondere auch in extremen Situationen sicher beherrschen. So werden in diesem Lehrgang der Aufbau und die Funktion der Feuerlöschkreiselpumpe, die richtige Bedienung der Tragkraftspritze und der Umgang mit Stromerzeugern, Lichtmasten und weiterer kraftbetriebener Geräte der Feuerwehr gelehrt. Die praktische Abschlussprüfung fand am Samstag an der Kirnau statt. Im Sportheim des SV Osterburken, wo der Lehrgangsabschluss mit einem gemeinsamen Mittagessen stattfand, beglückwünschte Lehrgangsleiter Alexander Essig die Teilnehmer zur bestandenen Prüfung und gab ihnen noch den Tipp, dass das vermittelte Wissen nun auch ge-festigt werden muss. Die Teilnehmer sollten sich nicht scheuen und sich nun bei Übungen die Pumpen zu bedienen. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Link überbrachte die Grüße des Kreisbrandmeisters Jörg Kirschenlohr und begrüßte die anwesenden Kommandanten Mar-tin Nagel (Adelsheim), den stellvertretenden Stadtkommandanten der Stadt Buchen Friedbert Rösch sowie Karl Wendel (Limbach).