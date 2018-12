Fahrschule Wohlfart feierte 30-jähriges Bestehen

Osterburken.Die Fahrschule Wohlfart aus Osterburken ist weit über die Grenzen des Baulandes hinaus bekannt. Viele Fahrschüler erlangten dort bereits ihren Führerschein.

Rückblick auf Firmengeschichte

Verbunden mit einer besinnlichen Weihnachtsfeier im Hotel Märchenwald wurde das 30-jährige Bestehen der Fahrschule im Beisein der Familie, Mitarbeitern und Gästen gefeiert, wo auch zahlreiche Mitarbeiter für ihre langjährige Treue geehrt wurden.

Die Begrüßung oblag Seniorchef Paul Wohlfahrt, der an diesem Abend auch Gustl Speth begrüßte, von dem er vor 30 Jahren die Fahrschule übernommen hatte. Tochter Kerstin Köpfle ging in ihrer Biografie auf das 30-jährige Bestehen des Unternehmens ein.

Am 1. Mai 1988 übernahm Paul Wohlfart die Fahrschule von Gustl Speth. Wohlfart, der seit 1975 Fahrlehrer aller Klassen war, erweiterte die Fahrausbildung auf die Klassen Lkw und Bus. Da auch aus den umliegenden Orten immer mehr Fahrschüler zu Wohlfart kamen, wurde die Fahrschule 1991 um die Zweigstelle in Hüngheim und im Jahr 1995 kam eine weitere Zweigstelle in Adelsheim hinzu.

In den zurückliegenden Jahren präsentierte sich die Fahrschule aktiv auf vielen Veranstaltungen im näheren Umkreis. Beim Brückenfest in Osterburken und beim Klingefest in Seckach wurde des Öfteren das beliebte Gokart fahren für Kinder und Jugendliche angeboten. Sehr beliebt waren die Pokale für diese Geschicklichkeitsrennen.

Weitere Veranstaltungen wurden mit dem ADAC und der Verkehrs-wacht durchgeführt. Bei Gewerbeschauen und deren Energie-Spar-Veranstaltungen ist die Fahrschule stets ein kompetenter Ansprechpartner. Sohn Marcus und Tochter Kerstin traten in die Fußstapfen ihres Vaters und machten nach ihrer Berufsausbildung eine weitere Ausbildung zur Fahrlehrerin beziehungsweise zum Fahrlehrer. Auch Schwiegertochter Nadine hat den Fahrlehrerschein erworben und ist im Busgeschäft tätig.

Wohlfarts Tochter Kerstin, die in Seckach wohnt, eröffnete dort im Jahre 2007 eine weitere Zweigstelle. Der Slogan der Fahrschule, so Kerstin Köpfle, lautet immer: „Aktuell in Ausbildung und Fahrzeugen.“

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, nehmen Seniorchef Paul Wohlfart sowie sein gesamtes Team ständig an Weiterbildungen und Seminaren teil. Es werden auch Kurse in ASF (Aufbauseminar für Fahranfänger), FES (Fahreignungsseminar und Punkteabbau), Staplerführerschein und Fit im Verkehr angeboten.

Wie Kerstin Köpfle abschließend sagte, freuen sich sowohl der Seniorchef als auch sein Team von acht Fahrlehrern, in den nächsten Jahren bei der Ausbildung zum Führerschein aller Klassen ein kompetenter Partner zu sein.

Nach diesem Rückblick auf die Firmengeschichte hatte Paul Wohlfart die ehrenvolle Aufgabe, Fahrlehrer für ihre langjährige Betriebstreue zu ehren. Günter Butzing, Fahrlehrer der ersten Stunde, wurde für seine 29-jährige Betriebstreue ausgezeichnet.

Jiri Rutzicka und Marcus Wohlfart konnten für je 23 Jahre, Kerstin Köpfle und Dieter Noe je 16 Jahre und Nadine Wohlfart für sieben Jahre geehrt werden. Sie alle erhielten ein Präsent.

Mit einem gemütlichen Beisammensein und einem schmackhaften Abendessen wurde das Jubiläum noch gebührend gefeiert. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018