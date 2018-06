Familien im Mittelpunkt

Anzeige

Bofsheim.Das Kindergarten- und Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde in Bofsheim lockte wieder zahlreiche Besucher in die Festhalle auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule. Dort wurde der Tag unter dem Motto „Familie…mal so, mal so“ gestaltet.

Mit diesem Thema beschäftigten sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen auch aufgrund der regelmäßig stattfindenden Generationentreffs im Kindergarten, welche nach den Jubiläumsfeierlichkeiten 2016 entstanden sind. Das Fest begann mit einem Familiengottesdienst, den Pfarrer Thomas Schnücker mit den Erzieherinnen vorbereitet hatte. Dabei stand die Familie im Mittelpunkt. Und es bot sich die Gelegenheit, Pfarrer Thomas Schnücker mit seiner Familie in der evangelischen Kirchengemeinde willkommen zu heißen.

Der Kindergartenchor, bestehend aus Kindergartenkindern, einigen Eltern, Geschwistern und Großeltern, unterstrich diese Botschaft mit dem Lied „Wir sind eine Familie“.