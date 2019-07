Farbenfroher Festzug der Vereine zum Auftakt

Osterburken.Einen perfekten Auftakt hatte der diesjährige traditionelle Kilianimarkt, der am Wochenende in der Römerstadt zum 663. Mal stattfand. Bereits am Samstag kamen zum Bieranstich und zur Markteröffnung zahlreiche Besucher ins Festzelt. Angeführt wurde der traditionelle und imposante sowie farbenfrohe Festzug der Vereine, mit Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm und Mitglieder des Gemeinderates und vom Marktplatz zum Festplatz führte, vom Fanfarenzug der Stadt unter der Leitung von Hartmut Rauch.

Marktrecht aus dem Jahr 1356

Zur Markteröffnung im geschmückten Festzelt entbot Bürgermeister Galm den zahlreichen Gästen und Festbesuchern ein herzliches „Willkommen“ und dankte dem Fanfarenzug für den schwungvollen Auftakt und den Vereinen für die große Teilnahme. Dabei erinnerte er daran, dass Osterburken im Jahre 1356 durch Kaiser Karl IV das Stadt- und Marktrecht verliehen wurde, worauf man heute noch stolz sei. Dankenswerterweise hätten sich auch beim diesjährigen Markt wieder überaus viele Vereine bereiterklärt mitzuwirken. Somit werde das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Vereinen gestärkt. Galm würdigte auch das Engagement der Marktbeschicker, die wieder in überaus großer Zahl in die Römerstadt gekommen waren, um den Markt mit ihren vielfältigen Angeboten zu bereichern. Ein Dankeschön ging auch an die Mitarbeiter in Verwaltung und Bauhof, die Verantwortlichen der Stände und an die vielen Mitglieder der Vereine für die Hilfe beim Zeltaufbau und für die Unterstützung während der gesamten Festtage. Den Besuchern wünschte Galm schöne Stunden beim diesjährigen Markt, dann schritt er unter dem Trommelwirbel zum obligatorischen Bieranstich, der unter der Assistenz von Mario Gimbel von der Distelhäuser-Brauerei erneut gut gelang. Galms „Bammel“ vor dem obligatorischen Fassanstich war unberechtigt, denn mit nur zwei Schlägen trieb der Bürgermeister gekonnt den Zapfhahn ins erste Fass. Mit einem gemeinsamen „Prost“ wurde auf gute und erfolgreiche Markttage angestoßen. Auf dem Festplatz und in den Straßen der Römerstadt herrschte bereits reger Marktbetrieb. Am Samstagabend sorgten die beiden Band „Black Shuck“ und „Vertigo“ im Festzelt zur Unterhaltung auf. F

