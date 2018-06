Fest der echten Begegnung gefeiert

Anzeige

Pfarrer Dr. Roser begrüßte zum Festgottesdienst die Festbesucher und stellte fest, dass hier 25 Jahre lang Kinder geprägt, gefördert und für ihren weiteren Lebensweg gestärkt worden seien. Dies sei etwas Kostbares, so der Pfarrer. Für den Gottesdienst habe man das Thema „Wasser“ ausgewählt. Wasser sei schon da gewesen, bevor Gott mit seiner Schöpfung losgelegt habe.

Wasser spiele auch in der Bibel eine wichtige Rolle. Wasser könne heilen, Leben bewahren, aber auch zerstören. „Wir verwenden Wasser bei der Taufe zum Zeichen für das Sterben und für das neue Leben mit Christus. Es ist ein Symbol der Reinigung unserer Sünden“, so Dr. Roser, der die Kinder fragte, wieviel Wasser ein Mensch am Tage verbrauche.

In Deutschland seien es rund 128 Liter, in den USA 295 Liter und in den afrikanischen Trockengebieten rund zehn Liter., erklärte Dr. Roser. Es gebe Länder, wo das Wasser mehr koste als Gold. Riesige Flächen der Erde seien mit Wasser bedeckt. Das Problem sei allerdings, dass die größte Menge davon nicht als Trinkwasser geeignet sei, weil es Salzwasser sei. Jeder fünfte Mensch auf der Erde könne seinen täglichen Wasserbedarf nicht decken.

Nach dem Gottesdienst begrüßte Kindergartenleiterin Nicole Ullrich ebenfalls die Festbesucher und Ehrengäste. Das Jubiläumsfest stehe in vielerlei Hinsicht unter dem Thema „Wasser“, betonte Ullrich. Wasser habe auf Kinder eine faszinierende Anziehungskraft und sei ein Element, mit dem man viel arbeiten könne. Kinder können plantschen, experimentieren und mit Wasser viele Erfahrungen machen. Die Kinder haben erfahren, für welche Dinge man täglich Wasser benötige. Es sei ihnen aufgefallen, wie wichtig Wasser für unser Leben sei. „Wir möchten nach 25 Jahren unserem Kindergarten einen individuellen, passenden Namen geben und ihn taufen.“ Sie bat, Ideen auf einen Zettel zu schreiben und diesen in eine dafür vorgesehene Box im Kindergarten zu werfen. Abschließend dankte sie allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und konstruktive Zusammenarbeit.

Im Anschluss übermittelte Bürgermeister Jürgen Galm die Grüße von Ortsvorsteher Christoph Groß, des Gemeinderates und der gesamten Bevölkerung. „Dass wir heute hier feiern können, war vor rund 30 Jahren nicht abzusehen“, stellte das Stadtoberhaupt fest. Auslöser sei im Gemeinderat ein Antrag für einen zweiten Kindergarten in der Kernstadt gewesen. Bei der Standortsuche tat man sich schwer und schließlich landete man beim Rathaus von Hemsbach.

Dieser Vorschlag fand auch die Zustimmung der evangelischen Kirchengemeinde, in deren Trägerschaft der Kindergarten nach den notwendigen Umbaumaßnahmen dann eingruppig mit 28 Kindern ins Kindergartenjahr 1993/1994 startete. Da die Ansprüche an die Inhalte der Betreuung und Erziehung insgesamt erheblich gestiegen seien, liege die Messlatte für den Träger, Erzieher und Kommune wesentlich höher. Kindererziehung sei gewiss nach wie vor eine originäre Aufgabe der Eltern, sie werde aber mittlerweile auch zu einer besonderen Aufgabe von Gesellschaft und Politik, erklärte Galm. Abschließend ging das Stadtoberhaupt noch auf die Erneuerungen und Sanierungen in den letzten fünf Jahren ein. Er dankte der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrgemeinderat und allen Erzieherinnen für das „Herzblut“, das sie jeden Tag mit einbringen.

Der Kindergarten hatte für eine Fotoausstellung, Spiele und Kinderschminken seine Pforten geöffnet. Für die jüngeren Gäste waren die Kinderspielplätze und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto ein Erlebnis. Spielmöglichkeiten für Alt und Jung gab es in Hülle und Fülle.

Ihr hohes Leistungsniveau zeigte die Hemsbacher Jugendfeuerwehr bei einer Schauübung unter der Leitung von Jonas Gehrig. jüh

