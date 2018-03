Feuerwehr Aktivposten der Römerstadt

Anzeige

Uwe Schweizer berichtete, dass der Abteilung Bofsheim derzeit 23 aktive Feuerwehrleute angehören, darunter eine Feuerwehrfrau. Der Ausbildungsstand befindet sich auf einem sehr guten Niveau. Im Hinblick auf die digitale Alarmierung wurden im Jahr 2016 für alle Aktiven Funkmeldeempfänger angeschafft.

Im Jahr 2017 gab es zwei Einsätze, ebenso sind 2018 bereits zwei Hochwassereinsätze zu verzeichnen. Ein besonderes Ereignis für die Wehr war das 75-jährige Bestehen. Beim Fest wurde das neue TSFW in Dienst gestellt. „Die junge Truppe der Bofsheimer Wehr beteiligt sich sehr rege am Dorfleben“, sagte Schweizer.

Den Tätigkeitsbericht für die Abteilungswehr Schlierstadt erstattete Jens Schmidt. Der Truppe gehören 21 aktive Feuerwehrmitglieder sowie acht Kameraden der Alterswehr an. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Wehr sechs, und drei sonstige Einsätze. Zahlreiche Lehrgänge wurden besucht. Erfolgreich wurde im Stadtteil Schlierstadt eine Kinderfeuerwehr mit 20 Kindern im Alter von vier bis acht Jahren gegründet, darunter drei Mädchen.

Fuhrpark Stück für Stück erneuert

Abteilungskommandant Peter Schmitt erstattete den Bericht für die Abteilung Osterburken, die zum Ende des Jahres 2017 eine Mannschaftsstärke von 49 Mitgliedern, 45 Wehrmänner und vier Wehrfrauen aufweist. Die Alterswehr besteht derzeit aus 25 Kameraden. Festzustellen ist jedoch, dass in den letzten Jahren die Tagesstärke etwas zurückgegangen ist. Wie Schmitt weiter erwähnte, ist der Fuhrpark bei der Feuerwehr sukzessive erneuert worden. Bei 75 Einsätzen, wie Brän-de oder technische Hilfeleistungen, im vergangenen Jahr konnte in allen Fällen eine fachgerechte Hilfe geleistet werden. 32 Übungen wurden durchgeführt. Der Ausbildungsstand der Wehr habe sich durch Fortbildungen deutlich verbessert.

Für die Jugendfeuerwehr berichtete Frank Höckmann, die aus je einer Gruppe in Osterburken, in der Realschule, in Hemsbach und einer neuen Kindergruppe in Schlierstadt besteht. In der Jugendfeuerwehr wurden im Berichtszeitraum 1150 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 350 Stunden Jugendarbeit geleistet. Aus- und Fortbildungslehrgänge habe man absolviert. Wie jedes Jahr waren das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr und die Durchführung der Ferienaktion ein besonderer Höhepunkt.

Im Bericht des Schriftführers verlas Jürgen Walzenbach das Protokoll der letzten Hauptversammlung und der Sitzung des Feuerwehrausschusses im letzten Jahr. Einen Rück - und Ausblick auf die Entwicklung der Gesamtwehr gab Gesamtkommandant Peter Schmitt in seinem umfangreichen Bericht. Der Gesamtwehr gehören zum 31. Dezember 2017 118 aktive Mitglieder an, 43 der Alterswehr und 48 der Jugendfeuerwehr. In den letzten Jahren sei bei der Mitgliederentwicklung eine stete Steigerung zu verzeichnen. 86 Einsätze gab es in allen Abteilungen im letzten Jahr. In allen Abteilungswehren wurde die Aus - und Fortbildung groß geschrieben, was wichtig sei, um die Einsatzfähigkeit der Gesamtwehr zu erhalten. Lobend äußerte sich Schmitt über das Engagement für den Landkreis.

„Gut aufgestellt“

Die Entlastung des Vorstandes nahm Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm vor. Fünf Jahre – ein halbes Jahrzehnt – so der Bürger-meister, seien ein guter Anlass, einen Blick auf die längerfristige Entwicklung der Feuerwehr und deren Abteilungen zu werfen und deren Leistungen im besonderen Maße zu würdigen. „Festzustellen ist, dass kontinuierlich das Fahrzeugkonzept weiter abgearbeitet wurde und man von einem zeitgemäßen und schlagkräftigen Fuhrpark sprechen kann“, erklärte er weiter. Die Feuerwehr in der Stadt sei gut aufgestellt. „Der Stadtrat weiß, dass beim Gerätehaus in Osterburken Handlungsbedarf besteht“, räumte das Stadtoberhaupt ein. Ein Baugrundstück wurde gefunden und bereits erworben. Jetzt gehe es an die Planung.

Neuwahlen

Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Zum neuen Stadtkommandanten wurde Peter Schmitt mit großer Mehrheit wiedergewählt. Sein erster Stellvertreter ist Thomas Stark, Markus Stang wurde zum zweiten Stellvertreter gewählt. Dem Feuerwehrausschuss der Gesamtwehr gehören an: Matthias Mieth (Hemsbach), Manuel Geiger (Bofsheim), Lars Gramlich (Schlierstadt) sowie Alexander Essig und Tobias Letzguss (Osterburken).

Renate Albrecht, als Vertreterin des DRK-Ortsvereins Osterburken, bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für die stets gute Zusammenarbeit. F

