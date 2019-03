Feuerwehr Schlierstadt wird erneut Mängelliste vorlegen

Schlierstadt.Zu den beiden öffentlichen Sitzungen des Ortschaftsrates Schlierstadt im Februar und März konnte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger einige Zuhörer begrüßen. Nach der Anerkennung des Protokolls wurde einem Neubau eines Carports zugestimmt. Ein anderer Bauantrag wurde wegen weiterem Klärungsbedarf zurückgestellt, weshalb erneut eine Sitzung des Ortschaftsrates anberaumt werden musste.

Ortsvorsteher Breitinger informierte darüber, dass am 6. April die Stadt Osterburken eine Gemarkungssäuberungsaktion geplant hat. Diese Aktion soll im ganzen Stadtgebiet am gleichen Tag durchgeführt werden. In Schlierstadt wird sie durch den Sportverein mitgetragen, der noch eine Wette vom Dorffest einzulösen hat. Willkommen sind auch alle anderen Personen, die mithelfen wollen, die Gemarkung von Schlierstadt von Unrat zu befreien. Nähere Details zur Sammelaktion, so der Ortsvorsteher werden noch bekanntgeben.

Eine Anfrage aus der Mitte des Ortschaftsrats bezog sich auf die Straßenbeleuchtung in der Oberlandstraße. Leider würden hier immer noch nicht alle Laternen funktionieren. Breitinger teilte mit, dass bereits bekannt sei, dass die Straßenbeleuchtung nicht überall funktioniert. Grund dafür sei, dass teilweise die Oberleitung der Straßenbeleuchtung abgebaut oder geändert werden muss. Dieser Auftrag muss von einer anderen Firma ausgeführt werden, als die Installation der Lampen. Man hoffe jedoch, dass diese Maßnahme bald abgeschlossen werden kann.

In der März-Sitzung konnte der zurückgestellte Bauantrag beraten werden. Es wurde den beiden Bauanträgen zur Nutzungsänderungen zugestimmt. Bei beiden Anträgen sollen jedoch Anregungen in die Genehmigung aufgenommen werden. Ortsvorsteher Breitinger gab den Jahresbericht der Feuerwehr, Abteilungswehr Schlierstadt für das Jahr 2018 bekannt. Bei der anschließenden Aussprache bezog auch Abteilungskommandant Jens Schmidt zur aktuellen Situation bei der Abteilungswehr Stellung. Erfreut sei man über einen Mitgliederzuwachs bei der Feuerwehr. Leider führe das aber auch dazu, dass die Räumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus beengt seien. Hinzu komme, dass ein dringend benötigter Mannschaftstransportwagen angeschafft werden soll. Damit würde ein langgehegter Wunsch der Feuerwehr in Erfüllung gehen.

In seinen Ausführungen kritisierte Abteilungskommandant Jens Schmidt erneut, dass auf Reklamationen von defekten, fehlenden oder verdeckten Schiebern und Hinweistafeln seitens der Stadt nicht eingegangen werde. Er kündigt erneut eine Mängelliste an, die in den nächsten Tagen bei der Stadt- und Ortschaftsverwaltung eingereicht werde. Abschließend bedankte sich Breitinger bei Freiwilligen Feuerwehr für ihre geleistete Arbeit.

Nach der Verbesserung der Breitversorgung durch Anbindung der Kabelverzweiger ist es dem Landkreis und den Kommunen ein Anliegen, auch bei der Mobilfunkversorgung eine bessere Netzabdeckung zu erreichen. Im Kern geht es darum, so Ortsvorsteher Breitinger, dass dem Landratsamt sogenannte „Weiße Flecken“ zu melden seien. Seitens des Ortschaftsrates wurden hierzu einige Angaben gemacht.

Bezüglich einer Anfrage der Einrichtung eines „Hotspots“ am Rathaus wurde mitgeteilt, dass dieser neben dem an der Mehrzweckhalle auch freigeschalten ist. Nach der Beantwortung weiterer Fragen schloss der Ortsvorsteher die Sitzung.

