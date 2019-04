Firma blickt nach Messen positiv in Zukunft

Osterburken.Hinter der Firma AZO aus Osterburken liegt eine geschäftige Woche: sowohl auf der Powtech in Nürnberg, als auch auf der bauma in München zeigte AZO mit einem eigenen Messestand Präsenz. Damit meisterte das Unternehmen nicht nur eine seiner größten Messen in diesem Jahr, sondern parallel dazu auch noch eine seiner längsten Messen.

Die Powtech ist als die Leitmesse für Experten der Pulver- und Schüttguttechnologie bekannt. Sie ist die Präsentationsplattform für Innovationen und Weiterentwicklungen rund um Prozesse, die aus Pulvern, Granulaten, Schüttgütern und Flüssigkeiten Qualitätsprodukte herstellen und verarbeiten und somit eine der wichtigsten Messen für die AZO Gruppe. In drei Tagen informierten sich dort rund 14 000 Besucher über die Innovationen der mehr als 800 Aussteller.

Premiere hatte in diesem Jahr der Networking Campus der Powtech – als Plattform für „Future Markets“. Dort referierte Dieter Herzig, Chief Digitalization Officer von AZO, zum Thema „Digitalisierung ganzheitlich angehen: von der Firmenorganisation bis zum Produkt“ und erläuterte, wie die Digitalisierung das Unternehmen komplett verändert. Ebenfalls im Rahmen des Networking Campus fand am letzten Tag der Messe ein Recruiting Day statt, auf dem sich AZO als Arbeitgeber präsentierte und so die Chance nutzte, mit potenziellen Bewerbern ins Gespräch zu kommen.

Zu den Highlights des 140 Quadratmeter großen Stands zählte eine VR-Präsentationsinsel, auf der Besucher die Möglichkeit hatten, AZO-Anlagen in einem 3D-Modell in Lebensgröße zu betrachten, bevor sie überhaupt gebaut wurden. Kombiniert mit einem 3D-Scanner, der die Begebenheiten beim Kunden vor Ort erfasst, können auch bereits bestehende Anlagen virtuell durchwandert und angeschaut werden. Weiterhin präsentierte das Unternehmen an verschiedenen Themeninseln Lösungen für die Automatisierung von Kleinmengen, spezielle hygienegerechte und reinigungsfreundliche Geräte, Anlagen für das Flüssighandling sowie Erweiterungen des Prozessleitsystems Kastor zur Steuerung der Anlagen. Während die Powtech seit vielen Jahren fester Bestandteil des AZO-Messekalenders ist, war die bauma dort dieses Jahr zum ersten Mal notiert. Die flächenmäßig größte Messe der Welt lockte an sieben Messetagen 620 000 Besucher und 3700 Aussteller nach München und knackte damit alle Rekorde. Als absoluter Nischenanbieter der Baumaschinenmesse präsentierte AZO seine Lösungen im Bereich Bauchemie. Während Groß- und Mittelkomponenten in dieser Branche häufig schon automatisiert sind, gibt es vor allem bei den Klein- und Kleinstmengen noch Automatisierungsbedarf. Für das Handling von Kleinmengen bietet AZO von der bedienergeführten, manuellen Wiegestation ManDos bis hin zum vollautomatischen AZO Componenter Step Lösungen für jeden gewünschten Automatisierungsgrad.

Letztendlich lassen sich beide Messen als Erfolg für AZO verbuchen. Während die bauma in erster Linie vielversprechende Kontakte für den Geschäftsbereich generiert hat, konnten auf der Powtech interessante Projekte für alle vier Geschäftsbereiche aufgenommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019