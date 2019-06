„Fit for future“ sorgt für ein volles Haus

Osterburken.Volles Haus bei AZO: Das Osterburkener Unternehmen begrüßte im Mai sowohl ausgewählte Kunden zum Technologietag als auch die Partner seiner internationalen Vertriebsgesellschaften zum Sales Partner Meeting.

Zukunftssichere Produktion

Der Fokus des nunmehr 29. Technologietages von AZO lag auf dem Thema „Fit for future – Wege zur zukunftssicheren Produktion“. Zahlreiche Anmeldungen verdeutlichten die Relevanz und Aktualität dieses Themas und füllten das Kundenzentrum bis auf den letzten Platz.

Nach einleitenden Worten von CSO Dieter Huspenina übernahm Olaf Stecken vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau die Moderation des Tages.

Vorträge zu Themen wie CE-Konformität, Pre-Engineering und AZOs Weg in die digitale Welt wurden nicht nur aufmerksam vom Publikum verfolgt, sondern anschließend auch intensiv diskutiert.

Das Highlight dieses Technologietages stellten die Live-Vorführungen während des Betriebsrundgangs dar: Die Gäste erhielten Einblicke in die papierlose Fertigung von AZO, erlebten den Roboter AZO RoLog und den AZO Componenter Step zur automatischen Einwaage von Klein- und Kleinstkomponenten in Action und durchwanderten Anlagen in der virtuellen Realität. Die Reaktionen und positiven Rückmeldungen zeigten, dass AZO mit diesen Themen den Nerv der Teilnehmer getroffen hat.

Weltweite Sales-Partner zu Gast

International ging es in der Folgewoche weiter: Rund 35 der weltweiten Sales-Partner von AZO reisten zum Partner Meeting in Osterburken an.

Drei Tage lang erhielten die Vertretungen die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Neuheiten bei AZO zu verschaffen, diese mit internen Experten in Roundtable-Diskussionen zu besprechen oder in individuellen Meetings Erfahrungen auszutauschen. Beide Veranstaltungen lassen AZO ein positives Fazit ziehen. Kunden wie auch Sales Partner lobten nicht nur die Organisation der Events sondern vor allem die überzeugende fachliche Expertise, mit der sich AZO erneut präsentieren konnte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.06.2019