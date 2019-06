Fohlenschau am 13. Juli in Bofsheim

Bofsheim.Die Fohlenschau des Pferdezuchtvereins Odenwald-Bauland findet am Samstag, 13. Juli, ab 9 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg statt. Auf der Anlage des Fohlenhofs Wörner in Bofsheim stellen sich etwa 25 Fohlen des Jahrgangs 2019 dem Richtergremium um Zuchtleiterin Dr. Carina Krumbiegel und bewerben sich um die begehrten Goldplaketten. Auch in diesem Jahr können sich die Beschicker der Sieger- und Reservesiegerfohlen über Deckgutscheine renommierter Hengststationen freuen. Eine Vielzahl der vorgestellten Fohlen steht auch zum Verkauf. Für die Bewirtung sorgt in gewohnter Weise der Reitverein Osterburken. Bild: Pob

