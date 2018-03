Franzosen zu Gast am GTO

Anzeige

Osterburken.21 Mädchen und Jungen aus einer Schule in Dunkerque in Nordfrankreich waren vom 12. bis 16. März bei Familien von Neuntklässlern des GTO zu Gast. Begleitet wurden sie von ihren Lehrern Ange Marie Tournemine und Robert Duffau. Auf deutscher Seite hatten Irene Knapp und Marina Wiznerowicz ein umfangreiches Programm vorbereitet. Die Franzosen lernten den Schulalltag am GTO, das Römermuseum und den Limes kennen. Offiziell begrüßt wurden die Gäste aus Frankreich bei einem Empfang durch den Bürgermeister der Stadt Osterburken, Jürgen Galm.

In der gemeinsamen Woche standen darüber hinaus Exkursionen zum Schloss in Heidelberg und zum Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart auf dem Programm.

Einige deutsch-französische „Tandems“ werden sich im Mai in Dunkerque wiedersehen. Die deutschen Schüler schließen sich dann einer Gruppe von Erasmus-Schülern des GTO an, die dank der Unterstützung von Ange Marie Tournemine dort Gastfamilien gefunden haben.