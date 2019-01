Frau nach Überschlag schwer verletzt

Osterburken.Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ist es gestern um circa 13 Uhr zwischen Rosenberg und Osterburken gekommen. Die 43-jährige Fahrerin eines Opels fuhr von Rosenberg kommend in Fahrtrichtung Osterburken.

Ursache unbekannt

Kurz vor einer Tankstelle kam ihr Fahrzeug auf der Rosenbergstraße aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Dort prallte das Auto gegen einen Baum, rollte dann wieder in Richtung Fahrbahn, überschlug sich einmal und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 43-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst und einem Notarzt in ein Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an. Die Strecke in Fahrtrichtung Osterburken war bis circa 16 Uhr gesperrt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019