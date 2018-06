Frau wurde leicht verletzt

Anzeige

Osterburken.Eine Verletzte und Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 10.50 Uhr an der Kreuzung Hemsbacher Straße/Bahnhofsstraße/Adelsheimer Straße in Osterburken. Ein 80-Jähriger wollte mit seinem Mazda von der Bahnhofsstraße nach links in die Adelsheimer Straße abbiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter der Marke Ford, dessen 50-jähriger Fahrer von der Hemsbacher Straße geradeaus auf der Bahnhofsstraße weiterfahren wollte. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im Mazda leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon 06281/ 9040 melden.