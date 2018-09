Osterburken.„Freilegungen – Imaginäre Archäologie“ lautet der Titel der neuen Sonderausstellung mit Werken von Helmut Göbel. Diese sind vom 26. September bis 25. November im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums zu bestaunen.

Göbel, ausgebildeter Architekt, interessierte sich zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in den 70er Jahren überwiegend für Landschaftsformationen und Bodenstrukturen. Später inspirierten ihn prähistorische Kultplätze und antike Ruinenstädte. Seine zahlreichen Studienreisen zu Grabungsorten in Deutschland, Südeuropa, Nordafrika und im Vorderen Orient gaben ihm stets neue Anregungen. Seit Anfang der 80er Jahre entstanden Werke über archäologisch akzentuierte Themen wie Stelen, Erdwerke und Freilegungen im Moor. An Materialien verwendet er Hölzer, Pappen. Papiere, Bleistift, Öl- und Acrylfarben. Als besondere Gestaltungsmittel dienen Erden in unterschiedlichen Farbnuancen.

Oft sind geheimnisvolle Grundrisse zu finden, auch rätselhafte, mit Symbolen markierte Landkarten, die durch subtile Umdruckverfahren entstehen. Außer Wandarbeiten fertigt Göbel auch Boden- und Rauminstallationen an. Werke von Helmut Göbel befinden sich in Sammlungen in der Schweiz (Städtische Galerie Baden), in Italien (Stadtmuseum Grosseto) und in Spanien (Museo San Telmo, San Sebastian). Er lebt und arbeitet in Bad Soden (Taunus).

