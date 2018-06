Für besseren öffentlichen Nahverkehr

Anzeige

Die zentralen neun Forderungen der Landkreise sind im gemeinsamen Positions- und Forderungspapier, das die Landkreise zusammen mit den an der Strecke liegenden Städten und Gemeinden im Frühjahr an die Adresse von Landesverkehrsminister Winfried Hermann übersandt haben, genannt. Dabei ist ganz wesentlich die Forderung nach regelmäßigen Regionalbahnverkehren zwischen Osterburken und Lauda und der Sanierung der Infrastruktur an der Strecke und an den Bahnhöfen.

Eröffnet wird die Demonstration um 10.15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Osterburken. Der Begrüßung durch Landrat Dr. Brötel schließt sich eine Kundgebung an, bei der unter anderem Alois Gerig MdB und Georg Nelius MdL sowie Bürgermeister Jürgen Galm sprechen werden. Um 11.15 Uhr beginnt dann die kostenlose Fahrt in Richtung Lauda. „Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, sich an diesem Tag mit den Forderungen zu solidarisieren und mit auf die Schiene zu gehen. Je mehr Teilnehmer es sind, desto mehr Nachdruck verleihen wir unseren Anliegen“, so die Landräte. Dabei besteht die Möglichkeit, an allen aktuellen Haltepunkten zu- und bei der Rückfahrt auszusteigen.

Ankunft in Lauda ist dann um 11.56 Uhr, wo Landrat Reinhard Frank die Teilnehmer begrüßt. Anschließend findet hier eine Kundgebung unter anderem mit dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL und Bürgermeister Thomas Maertens statt.

Um 13.30 Uhr fährt der Zug wieder zurück nach Osterburken. Sowohl in Osterburken als auch in Lauda werden örtliche Vereine für das leibliche Wohl der Demonstrationsteilnehmer sorgen.

