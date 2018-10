Für den Ernstfall ist man bestens gerüstet

Osterburken.Die Osterburkener Feuerwehren führten mit dem DRK-Ortsverein am Samstag ihre Herbsthauptübung beim Fohlenhof Wörner in Bofsheim durch.

Dabei stellten die Einsatzkräfte ihre Schlagkraft unter Beweis, wovon sich auch Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sowie einige Gemeinderäte und Ortsvorsteher überzeugten.

„Ausgangslage“ der Übung: Ein Flächen- und Heckenbrand im Freigelände des Hofes, der durch Unachtsamkeit entstanden ist. Das „Feuer“ drohte sich großflächig auszubreiten und auf die angrenzende Reiterhalle mit Stallungen überzugreifen.

Der „Alarm“ erfolgte gegen 14 Uhr durch die Rettungsleitstelle in Mosbach. Kurze Zeit später traf als erstes die Abteilung Bofsheim an der Einsatzstelle ein. Zeitgleich zu einer ersten Erkundung wurde mit der Brandbekämpfung mit Wasserentnahme über einen direkt am Anwesen befindlichen Unterflurhydranten begonnen.

Führungsgruppe gebildet

Nacheinander rückten die weiteren Feuerwehren und das DRK samt Helfer-Vor-Ort Gruppe an. Zur Unterstützung der Einsatzleitung wurde eine Führungsgruppe gebildet.

Zunächst wurde entschieden, eine unabhängige Löschwasserversorgungsleitung von der Rinschbach in der Dorfmitte von Bofsheim zum Fohlenhof auszubauen, die eine Länge von fast 700 Metern hatte. Die Feuerwehren Osterburken und Hemsbach meisterten diese Aufgabe mit Bravour.

Da Reiterhalle und Stallungen im „dichten Rauch“ standen, wurden vorsorglich die Gebäude von Atemschutzträgern durchsucht. Die hierbei „geretteten“ Personen wurden ins Freie gebracht. Dort wurden sie zur weiteren Versorgung an die Helfer des DRK-Ortsvereins übergeben.

Um weiteres Löschwasser an die Einsatzstelle zu bringen, entschied die Einsatzleitung, Landwirte mit Wasserfässern zu alarmieren, um der Feuerwehr Wasser in Faltbehältern abgeben zu können.

Das Befüllen der Wasserfässer am Rinschbach erfolgte durch die Floriansjünger aus Hemsbach. Das Bereitstellen der Behälter und die Wasserabgaben wurden von der Feuerwehr Schlierstadt übernommen. Parallel hierzu wurden mehrere B- und C-Schlauchleitungen verlegt, über welche mit Strahlrohren die Brandbekämpfung erfolgte.

Die Zuschauer erlebten ein-drucksvoll, wie die Feuerwehrangehörigen und die DRK-Helfer ruhig und ohne Hektik die ihnen gestellten Aufgaben bei der anspruchsvollen Übung erledigten. Kurz nach 15 Uhr gingen die Meldungen ein, dass das Feuer gelöscht ist und alle geretteten Personen versorgt sind.

Im Anschluss an die umfangreichen Aufräumarbeiten fanden sich alle Beteiligten im Gemeinschaftsraum bei der Astrid-Lindgren-Schule zur Abschlussbesprechung ein.

Zufrieden mit dem Verlauf

Stadtkommandant Peter Schmitt ging dabei auf den Ablauf der Übung ein und ließ die einzelnen Aufgaben nochmals Revue passieren. Er zeigte sich mit der Organisation und dem Übungsverlauf sehr zufrieden.

Die Bereitschaftsleiterin des Helfer-vor-Ort Teams des DRK-Ortsvereins Osterburken, Sigrid Albrecht, ging kurz auf die „Verletzungsmuster“ ein. Das zwölfköpfige Team habe die Bergung und Versorgung der verletzten Personen gut gemeistert.

Bürgermeister Jürgen Galm lobte die Akteure, die sich den besonderen Herausforderungen der Übung gestellt haben. Er bedankte sich bei den Floriansjüngern und den Mitgliedern des DRK-Ortsvereins für ihren ehrenamtlichen Einsatz – nicht nur bei dieser Übung, sondern bei allen Einsätzen im gesamten Jahr.

Familie Wörner vom Fohlenhof dankte den Angehörigen beider Hilfsorganisationen ebenso für ihren Einsatz. Es sei beruhigend zu wissen, dass man sich im Ernstfall auf die Unterstützung der Feuerwehren und des DRK verlassen könne.

Zum Abschluss gab es eine Stärkung für alle Übungsteilnehmer. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018