Für die erfolgreichsten Schüler gab es Preise

Krautheim.An der Realschule Krautheim wurden die Mittlere-Reife-Absolventen verabschiedet. Traditionell übernahmen dabei die beiden Entlassklassen selbst die Regie und gestalteten auch das Programm.

Realschulrektor Thomas Weniger begrüßte neben den Schulabgängern zahlreiche Ehrengäste.

Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Dubowy überbrachte die Glückwünsche der Stadt an die Realschulabsolventen. Als Vertreter der Kirche verabschiedete Pfarrer Walter Pierro die Jugendlichen und wünschte ihnen eine gute Zukunft. Als Vertreterin des Elternbeirates gratulierte Astrid Dürr und wünschte den Schülern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Realschulrektor Thomas Weniger nahm in seiner Rede Bezug zu den Slogans auf den T-Shirts beider Entlassklassen und deren selbstgewähltes Motto „roter Teppich“. Er bestätigte den „Stars des heutigen Abends“, dass ja etwas Gescheites dabei herauskommen müsse, wenn man in Krautheim die Schulbank drückt und die „Quality Education“ mitsamt Schulprogramm an sich heranlasse.

Er legte ihnen aber auch nahe, die „Mittlere Reife“ als das zu begreifen, was sie sei, die Mitte auf dem langen roten Teppich zur vollständigen Reife, zum Star-Sein im realen Leben, in der Familie und im Beruf. Rektor Weniger sprach darüber hinaus von den guten Perspektiven der Absolventen und dass alle 47 Entlassschüler einen Anschluss an die Mittlere Reife gefunden hätten. Er gratulierte den Schülern zu den bestandenen Prüfungen, verabschiedete sich im Namen des gesamten Lehrerkollegiums und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft.

Danach erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse.

Klasse 10a (Klassenlehrerin Martina Philipp): Colin Geißler, Sarah Salch, Christian Schellmann, David Schneider, Altkrautheim; Tessa Fohmann, Wadim Hagelganz, Lea Hügel, Jasmin Jetzinger, Dustin Kotzan, Sina Rückgauer, Jannik Scholz, Maurice Tremmel, Laura Wachter, Assamstadt; Helen Kaiser, Gommersdorf; Justin Nied, Joshua Weid, Klepsau; Kevin Link, Tim Retzbach, Dominique Weber, Krautheim; Julia Walter, Luca Walter, Oberginsbach; Niklas Käfer, Oberndorf; Maximilian Schellmann, Jonathan Specht, Unterwittstadt.

Klasse 10b (Klassenlehrer Uwe Amann): Loreen Schmitt, Ailringen; Sina Farrenkopf, Aschhausen; Karl Wernado, Bieringen; Moritz Goll, Jannik Noah Koukal, Thea Lang, Selina Rutte, Tim Waterstrat, Valeria Zimmermann, Andreas Zürn, Dörzbach; Hannah Dorsch, Eberstal; Laura Koch, Hohebach; Daniel Schmidt, Jagsthausen; Selina Gärtner, Marlach; Saskia Kapp, Meßbach; Nicole Bringezu, Florian Holzinger, Sindeldorf; Melissa Belz, Antonia Fieß, Marcel Lackmann, Westernhausen; Marcel Hermann, Widdern; Pascal Dosch, Lena Schirmer, Winzenhofen.

Der Sonderpreis für die besten Leistungen in den Sprachen ging an Thea Lang (10b), die in den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch den besten Notendurchschnitt erreicht hatte.

Der Sonderpreis für Mathematik und Naturwissenschaften ging an Tessa Fohmann (10a) und Jasmin Jetzinger (10a) jeweils mit einem Schnitt von 1,4.

Die besten Durchschnitte mit jeweils 1,2 und somit Preisträger des Schulbestenpreises erreichten Jasmin Jetzinger (10a), Laura Wachter (10a), Sina Farrenkopf (10b) und Thea Lang (10b). Die vier Schulbesten-Preise wurden von der Schreib- und Spielwarenhandlung Keilbach gestiftet.

Außerdem beglückwünschte Rektor Thomas Weniger auch die weiteren zwölf Schüler, die eine „1“ vor dem Komma erreicht hatten.

Die Feier wurde von zahlreichen gelungenen Beiträgen der Abschlussklassen und einem fernsehreifen Moderatorenteam umrahmt. Mit Applaus bedacht wurden auch die im Rahmenprogramm aufgetretenen Gewinner des schulinternen Wettbewerbs „Voice of Krautheim“ sowie der traditionelle Lehrerchor mit einem eigens gedichteten Abschiedslied.

