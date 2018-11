Ein lang ersehnter Wunsch ging mit dem Abschluss der Arbeiten an beiden Trainingsplätzen des Sportvereins Osterburken in Erfüllung.

Osterburken. Nach umfangreichen Baumaßnahmen an beiden Trainingsplätzen dürften der Sportverein sowie der Schulsport in Osterburken für die Zukunft gewappnet sein. Große Freude herrschte am Donnerstagnachmittag bei der offiziellen Abnahme der Arbeiten im Beisein von Bürgermeister Jürgen Galm.

Planung begann vor fünf Jahren

Der Bauleiter des Sportvereins Richard Reuß sagte, dass die Planungen bereits vor fünf Jahren geführt worden seien. Nachdem die Finanzierung gesichert war, wurden die Baumaßnahme im Juni dieses Jahres ausgeschrieben.

An der Ausschreibung haben sich vier Firmen beteiligt. Die Firma Moser, Sportstättenbau in Essingen/Ostalbkreis, erhielt den Zuschlag. „Wir waren mit der Firma Moser sehr zufrieden, die in einer Rekordzeit von vier Wochen die Arbeiten im Gesamtumfang von 230 000 Euro abgeschlossen hat“, so Richard Reuß.

Der Bauleiter der Firma Moser, Hans Steinacker, gab einen Überblick über die durchgeführten Arbeiten. Am Trainingsplatz I wurde das Rasenspielfeld grundsaniert und eine Bewässerungsanlage errichtet. Am Trainingsplatz II wurde eine Flutlichtanlage mit vier Masten und eine Bewässerungsanlage errichtet.

Bürgermeister Jürgen Galm sagte, dass die Baumaßnahmen für den umfassenden Trainingsbetrieb und auch für den Schulsport erforderlich gewesen seien.

Kunstrasenplatz nicht realisierbar

Der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz konnte im Wasserschutz und Überschwemmungsgebiet nicht realisiert werden. Die Stadt Osterburken habe diese Maßnahme gerne unterstützt, betonte das Stadtoberhaupt.

Vorsitzender Hans Meinhardt dankte Bürgermeister Galm und der Stadt Osterburken für die großzügige Unterstützung, sowie der ausführenden Baufirma, Vereinsbauleiter Richard Reuß und Ehrenvorsitzenden Wilfried Sans.

