Für die Zukunft gut gerüstet

Schlierstadt.„Mit Erfahrung und frischem Wind“ wollen über den 26. Mai hinaus Michael Schwebler und Tobias Münch die Arbeit des Ortschaftsrats in Schlierstadt weiter bereichern und vorantreiben.„Basis unserer Arbeit muss sein, dass g’schwätzt werd’ mit de’ Leut“, bevor Maßnahmen oder Aktionen durchgeführt werden, darin sind sich die CDU-Kandidaten einig.

Michael Schwebler blickte auf die vergangenen fünf Jahre im Ortschaftsrat und Stadtrat zurück. Besonders hob er dabei die Schaffung neuer Bauplätze und das gelungene Dorffest 2017 hervor. Ziel müsse es sein, angefangene Projekte zielstrebig und ohne lange Verzögerung fertigzustellen und mit weiteren Maßnahmen Akzente zu setzen, wie der Schließung innerörtlicher Baulücken. Dabei denkt er vor allem an sanierungsbedürftige Ortsstraßen und weitere Sanierungsmaßnahmen in Mehrzweckhalle und Kindergarten.

Tobias Münch sieht besonderen Handlungsbedarf in der innerörtlichen Ausgestaltung. „Höchste Zeit“ sei es für die Sanierung der Hauptstraße, ebenso dringend sei die Ortsbildaufwertung durch Erwerb und Abriss der wachsenden Anzahl an Leerständen. So könne man innerörtliche Neubebauung deutlich attraktiver machen. Die Vereine seien Treffpunkt für Jung und Alt – und müssten in den kommenden fünf Jahren unterstützt werden. Für die CDU-Kandidaten sind neben den Großprojekten auch kleine, aber dennoch sichtbare Aufwertungen wichtig. Dies gelte vor allem im Bereich Friedhof, Feuerwehr und Kindergarten. Zusammen stelle man eine gute Mischung aus Erfahrung und neuen Herangehensweisen. Nun hofft man auf ein gutes Wahlergebnis, um Schlierstadt in einem guten Miteinander weitsichtig gestalten zu können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019