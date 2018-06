Für die Zukunft wichtige Kontakte geknüpft

Anzeige

Osterburken.Frankfurt am Main ist den meisten als Messestandort der Internationalen Automobilausstellung (IAA) oder der Buchmesse bekannt. Für AZO und seine Kunden gehört jedoch die „Achema“ in Frankfurt zu den bedeutendsten Messen. Sie ist die weltweit wichtigste Leitmesse der Prozessindustrie.

Über 3700 Aussteller aus 55 Ländern zeigten an fünf Tagen ihre neuesten Lösungen und innovative Verfahren für die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Obwohl die Messe einen Besucherrückgang von etwa 13 Prozent zu verzeichnen hatte, konnte AZO die Anzahl der Besucher nahezu halten. Marketingleiter Alois Billigen: „Die Gespräche mit den Besuchern nehmen an Qualität deutlich zu. Die Besucher auf der Messe sind deutlich besser informiert, als dies in den letzten Jahren der Fall war.“

AZO liefert Maschinen und Anlagen für das Rohstoffhandling und die Herstellung vieler Produkte in der chemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie, und ist nach eigenen Angaben Nummer 1 der Mischerbeschickung.