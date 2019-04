Für Kommunalwahlen „stark aufgestellt“

Osterburken.In Hinsicht auf die Kommunalwahl am 26. Mai fand im Restaurant „Schwanen“ in Osterburken die Nominierungsveranstaltung des Stadtverbandes der CDU statt.

„Ein wertvolles Gut“

„Sich in bewegten Zeiten auf Menschen verlassen zu können, die sich aktiv für die Gemeinschaft der Stadt Osterburken mit Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt einsetzen, ist ein wertvolles Gut“, so Stadtverbandsvorsitzende Margaret Horb. Daher erfülle es die Mitglieder der CDU Osterburken und sie mit Freude, mit einer starken und kompetenten Mannschaft in die Kommunalwahlen zu gehen.

Gewählt und damit für die Kommunalwahl in Osterburken aufgestellt wurden: Mechthild Hofmann, Andreas Heck, Karina Henn, Jens Kromer, Sebastian Werle, Christina Horb, Dr. med. dent. Xaver Nafz, Alexander Gehrig, Elise Schweizer, Roman Jungbludt, Margaret Horb und Thomas Zemmel.

Für die Teilortswahl in Schlierstadt wurden Michael Schwebler und Tobias Münch nominiert.

Die vor ihnen liegenden Herausforderungen wurden den Kandidaten von den amtierenden CDU-Stadträten Andreas Heck, Dr. Xaver Nafz, Mechthild Hofmann, Michael Schwebler und Thomas Zemmel vorgestellt.

Die Wahlen für Osterburken und den Ortschaftsrat Schlierstadt fanden unter der Führung des Wahlleiters Udo Helbig statt. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Horb gab ihre Freude kund, dass mit den sich zur Wahl stellenden Persönlichkeiten gerade das Generationenübergreifende und Zukunftgestaltende zum Ausdruck kommt.

„Wahlen gewinnen und unsere Heimat werteorientiert gestalten wird die CDU“, so Margaret Horb, „mit Frauen und Männern, Jung und Alt, Schülern und Rentnern, Arbeitern, Angestellten, Selbstständigen, Beamten und Unternehmern, deren Herz für Osterburken, Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt schlägt.“

Nach den Wahlregularien informierten Kreisrat Bürgermeister Jürgen Galm und Kreisrat Dr. Xaver Nafz bei der Veranstaltung über die aktuellen Kreisthemen, was für langanhaltende Diskussion sorgte.

