Gäste strahlten mit Sonne um die Wette

Osterburken.Von Vorsommerwetter verwöhnt war das 31. „Borkemer Brückenfest“. Das vom Gewerbeverein organisierte Programm lockte mit einem Mix aus Einkaufserlebnis, Kultur und kulinarischen Genüssen zahlreiche Besucher in die Römerstadt. Ein Höhepunkt war der Festakt zur Erweiterung des Skulpturenradweges am Vormittag im Festzelt unter der „Benefizianerbrücke“.

Eröffnet wurde das beliebte zweitägige Familienfest am Samstag mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Jürgen Galm unter Mitwirkung des Fanfarenzuges.

Viel Musik

Gut besucht war, trotz eines starken Gewitters, das abendliche „Festival der Akustik-Bands“ mit Doro, die aus Jagstfeld angereist war, der Gruppe „The Blackberries“ und der Band „Weddes und Sylvie“.

Bei Sonnenschein strömten die Besucher am Sonntag in Scharen in die Römerstadt. Und so war in der Friedrichstraße teilweise kein Durchkommen mehr.

Vorführungen und Ausstellungen der Gewebetreibenden gab es zudem beim verkaufsoffenen Sonntag. Die Kirchliche Sozialstation war mit einem Informationsstand vor Ort wie die Volksbank Kirnau mit einem Glücksrad. Der Pflegedienst „Hand in Hand“ informierte ebenfalls über seine Arbeit und bot Kinderschminken an.

Der Dartverein „Bauland Darter“ war ebenso mit von der Partie wie der KK-Schützenverein mit einem Biathlon-Schießstand. Reha-Wörner aus Hemsbach stellte spezielle Fahrzeuge vor.

An weiteren Ständen wurden Honig, Lederwaren, Tücher, Kupferkunst und Infrarotgeräte angeboten. Der ZG Raiffeisenmarkt bot verschiedene Produkte zum Probieren an. Darüber hinaus gab es dort die Möglichkeit, ein Mittagessen einzunehmen.

Vor der Sparkasse Neckartal-Odenwald konnten sich die Kinder in einer Hüpfburg austoben. Das Römermuseum bot Führungen an. Der Kindergarten St. Martin war mit einem Kuchenstand vertreten.

Unterhaltungsmusik gab es an diesem Tag vom Duo „Weddes und Sylvie“ in der Friedrichstraße, wo auch die Stadt - und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Dirigent Edgar Adelmann für eine tolle Feststimmung sorgte.

Unter der Benefizianerbrücke war ein großer Vergnügungspark mit Kinderkarussell und Autoscooter aufgebaut. Überall warteten kulinarische Genüsse auf die Gäste.

Ein paar Regentropfen am späten Nachmittag taten der fröhlichen Feststimmung keinen Abbruch. Am Abend fand schließlich die öffentliche Ziehung der Gewinner der Brückenfest-Tombola des Gewerbevereins statt. Die Verantwortlichen zogen dabei ein positives Resümee des Festes, mit dessen Verlauf man sehr zufrieden war.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019