Geduldig und äußerst liebevoll im Umgang mit Kindern

Osterburken.Nach 27 Jahren im Kindergarten St. Josef in Osterburken wurde Erzieherin Gudrun Gold im Beisein ihrer Familie und den Teams der Kindergärten St. Josef und St. Martin in den Ruhestand verabschiedet.

In der Abschiedsrede ging Kindergartenleiterin Dagmar Förster-Peters auf die Stärken von Gudrun Gold ein, die immer der Gesamteinrichtung zu Gute kamen. Stets geduldig und äußerst liebevoll im Umgang mit den Kindern, bei Eltern und im Team gleichermaßen beliebt, prägte Gudrun Gold in den langen Jahren ihrer Tätigkeit den Kindergarten St. Josef mit.

Sowohl die Einrichtung selbst, als auch Garten und Außenanlage lagen ihr sehr am Herzen. Stets wirkte sie mit an der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption zum Wohle der ihr anvertrauten Kinder.

Gudrun Gold werde im Team eine große Lücke hinterlassen, so Dagmar Förster-Peters. Auch an den Ehemann Bernhard Gold richtete sie Dankesworte. In all den Jahren habe er seine Frau bei vielen Arbeitseinsätzen für den Kindergarten tatkräftig unterstützt. Anschließend überreichte das Team der beliebten Kollegin ein Abschiedsgeschenk in Form einer Gartenbank, auf der Gudrun Gold nun gemeinsam mit ihrem Ehmann die Rente genießen könne.

Kindergartenbeauftragter Thomas Held richtete im Namen der katholischen Pfarrgemeinde ebenfalls Dankesworte an die langjährige Erzieherin.

Jedes Team brauche Mitarbeiter, die sich aktiv an der Gestaltung des Arbeitsumfeldes beteiligten. Gudrun Gold sei dies in ihren langen Berufsjahren bestens gelungen. Ihre Arbeit habe Gudrun Gold immer zur vollsten Zufriedenheit des Trägers ausgeführt und somit zum sehr guten Klima im Kindergarten beigetragen. Im Namen der katholischen Pfarrgemeinde übergab Thomas Held ebenfalls ein kleines Präsent.

Gudrun Gold bedankte sich für die wertschätzenden Abschiedsworte und merkte an, dass ihr der Kindergarten fehlen werde. Sicherlich werden sie noch öfter zu Besuch kommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018