Geführter Ausritt wurde zum besonderen Erlebnis

Osterburken.Wie jedes Jahr betei-ligten sich die Pferdefreunde Osterburken am Ferienprogramm. So fanden sich am Donnerstag 33 Kinder auf dem Pferdehof Karle ein, um einen schönen Nachmittag „Rund ums Pferd“ zu verbringen.

Zunächst stand die Pferdepflege auf dem Programm. Drei Kinder teilten sich ein Pferd, das sie putzen durften. Dazu gehörte neben dem Fell und der Mähne auch, die Hufe mit Wasser vom Dreck zu befreien und danach einzufetten.

Anschließend stand ein geführter Ausritt auf dem Programm – und der war für die meisten Kinder wohl ein besonderes Erlebnis. Voltigierübungen rundeten die Aktion ab. Darüber hinaus wurden aus Holztafeln Namensschilder gebastelt, die als Erinnerung an den tollen Nachmittag mit nach Hause genommen werden durften. Stefanie Mücke von der Jugendleitung des Vereins bedankte sich bei den Kindern, die das Angebot der Ferienaktion genutzt haben, sowie dem Betreuerteam. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018