Gemeindehaus-Abbruch in Bofsheim gestartet

Bofsheim.Mit dem Abbruch des Gemeindehauses in der Brückenstraße in Bofsheim wurde die Umsetzung der Dorfentwicklungsmaßnahme zu „Neuordnung, Wohnumfeldverbesserung und Baureifmachung“ verschiedener Grundstücke in diesem Bereich gestartet. Die Abbrucharbeiten werden von der „Firmengruppe Haaf“, Gaubüttelbrunn, als Subunternehmer der Firma Eckert (Lauda-Königshofen) durchgeführt. Bereits beim Abbruch erfolgt eine grobe Sortierung der Materialien, bevor sie auf Containern zur Feinsortierung und Entsorgung auf ein Firmengelände in Gaubüttelbronn transportiert werden. Bild: Werner Geiger

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018