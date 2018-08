Gemeinsam neue Perspektiven entwickeln

Osterburken.Die Stiftung BSW-Fotogruppe Osterburken trifft sich regelmäßig im Bahnhof, um – im wahrsten Sinne des Wortes – neue Perspektiven zu entwickeln.

Die gemeinsamen Gruppenabende der BSW-Fotogruppe Osterburken finden in den Gruppenräumen im Bahnhof statt. Die Mitglieder treffen sich einmal in der Woche zu einem Themenabend jeweils am Donnerstag.

Vielfältige Aktivitäten

Die Aktivitäten der BSW-Fotogruppe sind breit gefächert und reichen von der Teilnahme an Fotowettbewerben der Stiftungsfamile BSW & EWH in der Freizeitgruppe für Fotografie, national sowie international, zum Beispiel der Fisaic bis hin zum Ausrichten von Ausstellungen wie zurzeit im Bahnhoffoyer. Die nächste Ausstellung der Fotogruppe ist bereits schon jetzt in Planung. An den Gruppenabenden wird technisches Wissen vermittelt, und dieses mit diverser Software geübt. Es werden Bilder besprochen, um den Blick zu schulen.

Draußen fotografieren

Im Sommer geht es nach draußen, um gemeinsam Outdoor-Fotos zu machen. Dazu gibt es meist ein Thema, wie zum Beispiel Makrofotografie oder die Blaue Stunde, Street Fotografie und vieles mehr.

Neben der eigentlichen Arbeit stehen gemeinsame Ausflüge und Wanderungen auf dem Plan, die sich natürlich ebenfalls hier und da mit den Themengebieten der Fotografie befassen.

Zuletzt war das Thema Pferdeportraits. Dazu traf man sich auf dem Pferdehof Karle in Osterburken, wo die Mitglieder der Fotogruppe freundlich begrüßt wurden.

Zunächst gab es viel Wissen über Pferdehaltung. Die Fotogruppe durfte die Pferde hautnah erleben. So entstandenen natürlich hervorragende Fotos, was den Mitgliedern viel Freude bereitet.

Und man war sich einig, diesen Hof auf jeden Fall wieder zu besuchen.

Zum Abschluss kehrte man dann noch gemeinsam in die Talmühle Osterburken ein und ließ das Fotografier-Erlebnis bei den Pferden gemütlich mit Essen und Trinken ausklingen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018