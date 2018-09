Im Mittelalterpark „Adventon“ wird traditionell am dritten Wochenende im September mit dem großen „Wikingerfest“ die Welt der Wikinger lebendig.

Osterburken. Am Wochenende war es bei herrlichem Spätsommerwetter in „Adventon“ wieder soweit: Es gab Geschichte zum Anfassen und Miterleben.

Der Mittelalterpark war fest in der Hand der starken Männer aus dem hohen Norden, die einen Einblick in ihre Geschichte, ihre Lebensweise und ihr Handwerk gaben. An beiden Tagen gewährten sie den überaus zahlreichen Besuchern auch einen Einblick in die Küche und bereiteten Spezialitäten aus damaliger Zeit zu.

Spektakuläre Schaukämpfe

Die musikalische Begrüßung der Besucher übernahm auf der Bühne im Innenhof die Folkband „Poeta Magica“. Trutwin, der Magicus, erfreute die Kinder mit seinen lustigen Zaubereien und hatte allerhand Späßchen im Programm, wie auch Kistlers Holzwurmcircus.

Mit ihren spektakulären aber friedlichen Schaukämpfen erfreuten die Wikinger auf der Festwiese nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Besucher. Dabei demonstrierten sie eindrucksvoll den Umgang mit Speer, Axt, Schwert und Schild – und aus der zweiten Reihe flogen die Pfeile auf den Gegner.

Es ging teilweise „hart“ zur Sache, und saft- und kraftlos sanken die Wikinger „getroffen“ zu Boden. Zuvor gab es für die Besucher Informationen zu den Kampfwaffen, deren Umgang und die verschiedenen Kampfstile.

Mit einem großen Abendfinale auf der Hauptbühne endete der Samstag. Anschließend ging es zum zünftigen „Met trinken“.

Bei sonnigem Wetter wiederholte sich das Programm am Sonntag. Während des gesamten Wochenendes herrschte im Mittelalterpark reges Treiben.

Auf dem Markt boten zahlreiche Händler und Handwerker ihre handgefertigten Produkte, wie Schmuck, Tonwaren, Holz - und Lederwaren, mittelalterliche Gewänder, Kunsthandwerk sowie erlesene Getränke und Liköre an. Für das leibliche Wohl sorgte nicht nur die bewährte Museumsgastronomie. Auch an weiteren Ständen wurden etwas „ausgefallene“ Speisen anboten, die sehr schmackhaft waren.

In der frühmittelalterlichen Schauküche „Blina’s Koeck“ wurde auf historische Weise über dem offenen Feuer ein „Weinfleisch“ gekocht. Nebenan wurden Forellen geräuchert – und es gab das passende Holzofenbrot nach altem Rezept dazu. Süßmost wurde aufwendig mit Handpresse im Innenhof hergestellt.

Kleine Wikinger

Während die Wikinger ihrem Dasein nachgingen, wurde an der Baustelle des Torturmes fleißig gearbeitet. Die Besucher konnten nicht nur jungen Steinmetzen bei ihrer schweißtreibenden Arbeit zusehen, sondern durften Meisel und Holzhammer auch selbst in die Hand nehmen.

Das zweitägige Fest war mit den vielen Attraktionen das ideale Ausflugsziel für die gesamte Familie. Allerdings erlebten natürlich insbesondere die Kinder bei herrlichem Sonnenschein schöne Tage im Park, zumal sie sich mit den Souvenirs – wie Helm, Schwert und Schild – wie kleine Wikinger fühlen durften.

