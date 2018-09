Geschwindigkeit und Geschick gefragt

Osterburken.Einen abwechslungsreichen Aktionstag im Rahmen des Ferienprogramms präsentierte der SV Osterburken bei seiner diesjährigen Ferienaktion „Fun Truggy Golf und Race“ am Sportplatz des Vereins, zu dem 17 Buben und Mädchen gekommen waren.

Nach einer kurzen Einweisung durften die Kinder, aufgeteilt in verschiedene Teams, die kleinen und schnellen „Truggys“ durch einen mit vier Stationen umfassenden Parcours steuern. Gar nicht so einfach, stellten die Mädchen und Jungs schnell fest. So gab es unter anderem ein Minigolf-Modul sowie auch einen Slalomparcours.

Nicht nur Gas geben war angesagt, sondern auch etwas Geschick: Schnell schleuderten die Flitzer aus der Kurve oder reagierten nicht so, wie es sich der „Fahrer“ gewünscht hatte. Zum Schluss gab es noch ein gemeinsames Abschlussrennen, in dem Schnelligkeit gefragt war. Für die Teilnehmer stellte der SV reich-lich Getränke bereit. Die beiden anwesenden Vereinsvertreter Hans Meinhardt und Bertram Kubach freuten sich über die große Resonanz der Ferienaktion, die auch in diesem Jahr wieder gut ankam. F

