Grandios geschriebener Lesestoff

Jamal ist ein Künstler, dessen Instrument die Sprache ist, mit der er die Leser in einen ganz eigenen Bann zieht. Er erweckt nicht im Ansatz den Eindruck, sich um literarische Konventionen zu scheren.

„Wer diesen grandios geschriebenen Lesestoff einzuatmen bereit ist, sollte den Anspruch an wohl gewähltem Geplänkel schnellstmöglich zur Seite legen und sich auf eine Reise einlassen, die vulgär, oft egoistisch aber mit einem unbeschreiblichen Maß an Lebenshunger durch eine Welt begleitet, in der sich sicher jeder ein Stück weit selbst wieder findet“, so Nicole Zeidelhack.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.06.2018