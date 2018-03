Große Firmen öffnen für kleine Besucher ihre Pforten

Anzeige

Die einzelnen Mitarbeiter gingen auf die Fragen der Kinder ein und stellten ihren Arbeitsplatz vor. Selbst ausprobieren und schrauben durften die Schulanfänger in der Ausbildungswerkstatt. Dort war man bestens auf die kleinen Besucher vorbereitet. Nach getaner Arbeit wurden die Kinder noch zum Mittagessen in die Kantine eingeladen.

Auch in der Firma Bleichert wurden die Kinder an der Anmeldung freundlich begrüßt. Hier durften eigene Modelle von verschiedenen Fördertechniken spielend erprobt werden.

Wie praktisch so ein Förderband ist, zeigte H. Heck den Kindern in der nächsten Werkshalle. Container wurden automatisch transportiert und in hinteren Lagerregalen eingeordnet. Die Kinder waren erstaunt, dass dies nur durch einen Knopfdruck in Bewegung gebracht wurde. Auch Gabelstapler, Metallbohrer und an Decken hängenden Kräne stieß bei den Kindern auf reges Interesse.

In beiden Firmen traf man auch auf bekannte Gesichter von Papas, Onkels und Tanten oder auch den Nachbarn, da beide Firmen doch auch viele Arbeitsplätze in Osterburken anbieten können. Vielleicht findet sich in einigen Jahren auch ein jetziger kleiner Besucher später in der Ausbildungshalle in einer dieser Firmen wieder. „ Ausflüge sind toll“, so hörte man die Kinder noch lange über ihre Eindrücke erzählen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018