Große Freude über die außerordentlich hohe Förderquote

Osterburken.Bei einer Sitzung im Ganztagsgymnasium Osterburken wurden die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschusses über die nächsten Schritte bei der Sanierung des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) informiert.

Bereits Anfang Juni war bekannt geworden, dass das Land die Sanierung mit einem Zuschuss in Höhe von 7 052 000 Euro fördert. „Dies entspricht der außergewöhnlich guten Förderquote von 77,77 Prozent“, sagte der Landrat, der auch die Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel, sowie weitere Lehrer und Eltern begrüßen konnte. Die vom Landkreis noch aufzubringenden rund zwei Millionen Euro seien bereits im Kreishaushalt veranschlagt. Der Dank des Landrats ging insbesondere an das Kultusministerium, das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Landtagsabgeordneten Peter Hauk und Georg Nelius. Großen Wert werde man darauf legen, so der Landrat weiter, die einzelnen Bauabläufe präzise zu planen, um eine geringstmögliche Belastung des Schulbetriebs sicherzustellen. Die Verwaltung schlug daher in Abstimmung mit dem verantwortlichen Planungsbüro Ecker vor, das insbesondere in Fragen der Baulogistik sehr erfahrene Büro GUS Gesellschaft für Umweltplanung Stuttgart mit einer möglichst effizienten Ablaufplanung zu beauftragen.

Dem stimmten die Kreisräte genauso zu wie der Beauftragung des Ingenieurbüros Färber und Hollerbach (Walldürn) mit der Tragwerksplanung. Bürgermeister Jürgen Galm dankte dem Landrat für die kostenlose Bereitstellung einiger Klassenzimmer in der alten Realschule während der Bauphase sowie der Schulleitung für die gute Kooperation. Diesem Dank schlossen sich die Ausschussmitglieder an.