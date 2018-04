Große Hilfe für die soziale Einrichtung

Anzeige

Einen „herzlichen Dank“ entbot Wörner den Unternehmen, Firmen und Institutionen, die mit ihrer Spende die Beschaffung des Fahrzeugs ermöglicht haben.

Im Rahmen des hospizlichen Auftrags Sterbenden, Trauernden, in Leid und Not befindlichen Menschen, auch Kindern, zu helfen, sei das Hospiz nicht nur in der unmittelbaren Umgebung, sondern auch überregional seit 2004 tätig.

Die Hospizgruppe ist in den Städten und Gemeinden Adelsheim, Osterburken, Seckach, Rosenberg, Ravenstein und seit drei Jahren auch für den Bereich Ahorn-Boxberg tätig.

„Segensreiche Arbeit“

Die Gruppe besteht aus 25 Frauen und zwei Männern. Koordinatorin ist Beate Steinbrenner. „Für ihre segensreiche Arbeit zum Wohle unserer Gesellschaft gilt es, all den Ehrenamtlichen zu danken“, erklärte Wörner. Toni Lang dankte ebenfalls den Sponsoren, ohne deren Spende es dieses Fahrzeug nicht gäbe. Lang wünschte der Hospizgruppe viel Glück mit dem neuen Fahrzeug. Nach der Übergabe wurde das neue Fahrzeug von Diakon Wörner gesegnet.

Für das Fahrzeug haben gespendet: Omnibusunternehmen Paul Knühl, Steuerkanzlei B. Nonnenmacher & S. Friedle (Seckach), Mania GmbH, Steuerkanzlei Hutter, Bauland Pflege- und Betreuung, A.B.S. Silo- und Förderanlagen, Friseur und Kosmetik Beikirch, Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken, Bauländer Kunststoffwerk GmbH,

E.R.S. Steuerungstechnik GmbH, Pferdehof Karle, Güdel Germany GmbH, Heimbuch Metallbau GmbH, Reinhold Wagner Junior, Bleichert Automaten GmbH (alle Osterburken), Edgar Möhler Bau GmbH, dba & data GmbH, Formteile GmbH, Schreinerei Albrecht (alle Ravenstein), Seniorenbetreuung Götz GmbH, WLC Würth-Logistik GmbH, Pizza Pasta Express, Textilhaus Friederich, Blumenhaus Schneider, Iken GmbH (alle Adelsheim), Meisel Montagetechnik GmbH, Sachverständigenbüro Lutz (beide Rosenberg, Pan-Dur GmbH, hsp GmbH & Co. KG (beide Boxberg), und Krankenfahrten Eifler GmbH (Schefflenz). jüh

