Großes Sektionstreffen zum Geburtstag

Osterburken.Der traditionelle Kilianimarkt, eines der größten Volksfeste im Bauland, wurde bei idealem Sommerwetter am vergangenen Wochenende mit einem attraktiven Rahmenprogramm in der Römerstadt gefeiert und ging am Montag nach einem sehr erfolgreichen Verlauf zu Ende. Ein besonderer Höhepunkt war am Sonntag das Fanfarenzugtreffen anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Fanfarenzuges der Stadt Osterburken mit Festumzug und gemeinsamem Fanfarenspiel auf dem Marktplatz.

Ideales Sommerwetter

Nach der Markteröffnung spielten am Samstagabend die beiden Bands „Black Shuck“ und „Vertigo“ im Festzelt. Am Sonntag herrschte ideales Sommerwetter: Nach dem Festgottesdienst in der katholischen Kirche folgte die traditionelle Kilianiprozession durch die Stadt, welche durch die Klänge der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken umrahmt wurde. Die Kapelle spielte dann auch beim anschließenden Frühschoppen im Festzelt. Um die Mittagszeit wurden die Besucher durch den Spielmannszug aus Meckesheim unterhalten.

Das sonnige Wetter ließ die Besucher am Nachmittag in großen Scharen in die Römerstadt kommen, wo ein reger Marktbetrieb in den Straßen der Stadt und rund um das Festgelände herrschte. Die Borkemer Geschäfte hatten zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Das Autohaus Opel Nenninger stellte eine Vielzahl ihrer neuesten Fahrzeugmodelle in der gesamten Friedrichstraße aus.

Viele Händler

In den Straßen um den Festplatz hatten diesmal mehr als dreißig verschiedene Händler ihre Marktstände aufgebaut und viele unterschiedliche Waren zum Kauf angeboten. Viele kulinarische Speisen gab es an den verschiedensten Essenständen sowie im Festzelt. Die Fahrbetriebe wie Autoscooter und Kinderkarussell wurden reichlich genutzt.

Der traditionelle Kilianimarkt wurde am Montag mit dem Behördenfrühschoppen fortgesetzt. Den ganzen Tag herrschte wiederum ein reger Markt- und Festbetrieb. Alleinunterhalter Peter Morbitzer sorgte am Nachmittag im Festzelt für eine gute Unterhaltung. Zum Festausklang spielte am Abend die Stadt-und Feuerwehrkapelle Osterburken. Der Fanfarenzug hatte zu seinem Geburtstag zum Sektionstreffen die befreundeten Fanfarenzüge „Fränkische Herolde“ aus Dertingen, Kützbrunn, den Fanfarenzug aus Unterschüpf, Bad-Rappenau, Eberbach und den Spielmannszug aus Meckesheim eingeladen. Am frühen Nachmittag zog dann der Umzug, begleitet von vielen großen und kleinen Fahnenschwingern, vom Feuerwehrgerätehaus zum Marktplatz. Dort hatten sich viele Besucher eingefunden, die vom Vorsitzenden des städtischen Fanfarenzuges Klaus Stang begrüßt wurden wie auch die gekommenen Fanfarenzüge.

Fester Bestandteil

Bürgermeister Jürgen Galm nannte das Schauspiel ein schönes und begeisterndes Ereignis. Er dankte besonders dem Fanfarenzug der Stadt Osterburken, der mit seinen farbenfrohen Auftritten die Veranstaltungen bereichere und zu einem besonderen Erlebnis mache. Die Stadt sei stolz darauf, dass der Fanfarenzug Osterburken der einzige Verein im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis sei, der sich den Naturtönen verschrieben habe und der jetzt über sechs Jahrzehnte hinweg die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus gut und erfolgreich repräsentiere. Der Fanfarenzug sei zu einem festen kulturellen und gesellschaftlichen Bestandteil der Stadt geworden. Neben seinen vielen musikalisch errungenen Erfolgen leide er, wie viele andere Vereine auch, an der Nachwuchsgewinnung, die immer schwieriger werde. Er bleibe aber optimistisch, so der Bürgermeister. Galm wünschte der dem Fanfarenzug wie auch, den befreundeten Vereinen eine gute Zukunft. Einzeln stellten sie sich dann beim Freundschaftsspielen dem Publikum vor und verabschiedeten sich nach der einstündigen Geburtstagsfeier mit mehreren gemeinsam gespielten Stücken unter der Leitung von Sektionsdirigent Michael Hemmrich (Dertingen), ehe sie weiter zum Festplatz zogen, wo sie auf der Bühne für weitere Unterhaltung sorgten und die Besucher mit ihrer Musik erfreuten. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019