GTO bei Kunstprojekt „Brüderlichkeit“ aktiv

Osterburken/Stuttgart.Im Haus der Wirtschaft in Stuttgart fand in Anwesenheit von Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von Baden-Württemberg, Karin Schütz, die Eröffnung der deutsch-französischen Ausstellung „Fraternité Brüderlichkeit“ statt, an deren Exponaten junge Künstler der Klasse 10 d des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) vor kurzem mitgewirkt haben.

Beeindruckendes Bild

Diese Ausstellung, die sich im Sinne der Förderung einer binationalen Erinnerungskultur mit dem Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im französischen Elsass und seinen rechtsrheinischen Außenlagern auf deutschem Gebiet auseinandersetzt, kann noch bis einschließlich 14. Juli in Stuttgart besichtigt werden.

Das GTO war bei der Ausstellungseröffnung durch die Schülerinnen Sina Müller, die zur Ausstellung ein beeindruckendes Bild beisteuerte, und Andrea Stahl vertreten. Begleitet wurden die Schülerinnen von den Lehrern Franziska Münkel und Christian Göckel.