„Gute alte Zeit“ lebte wieder auf

Bofsheim.Zum Tag des offenen Denkmals 2018 versammelten sich viele interessierte Mitbürger in Bofsheim.

Walter Goll, der seit langem Häuser und ihre Geschichte erforscht, führte die Teilnehmer zu interessanten Gebäuden. Dort stellte er den Grundriss früherer Bauernhäuser vor, in denen Stube, Schlafzimmer und Küche unter einem Dach mit dem Stall zu finden waren.

Er erinnerte auch an ein denkmalgeschütztes Haus, das in Bofsheim nicht erhalten werden konnte und in Gottersdorf wieder aufgebaut wurde. Dort kann es nun besichtigt werden.

Goll thematisierte geschichtsträchtige Häuser und Geschichten um die Familien, die in ihnen wohnten und noch wohnen. Dadurch ließ er die „gute alte Zeit“ wieder aufleben.

Dass Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten nicht nur die große Politik bestimmten, sondern bis in die Dörfer – wie Bofsheim – Auswirkungen zeigten, stellte Walter Goll in verschiedenen Episoden dar. Anekdoten aus den alltäglichen Leben ergänzten seine Ausführungen. Für die ausführliche und spannende Führung dankten die Teilnehmer mit großem Applaus.

