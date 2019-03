Haare und Bärte werden in Form gebracht

Nicht nur an sich, sondern auch an andere, vor allem an Ärmere, denkt Bernd Klumpp. Mitstreiter hat er in den „Barber Angels“ gefunden. Die Friseure greifen am 10. März zu Kamm und Schere – kostenlos.

Osterburken. Viele Menschen haben kein Geld für einen Haarschnitt. Die „Barber Angels“ wollen ihnen ermöglichen, sich trotzdem von Fachkräften modisch frisieren zu lassen. Das sei ein

...