Hannes Müller überzeugte die Jury

Osterburken.Auch eisige Kälte hielt 15 Schüler der 6. Klassen aus der Region nicht davon ab, an einem grauen Februarvormittag zum Regionalentscheid des 59. Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels nach Neckarelz ins Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) zu kommen, um sich in Sachen Lesekompetenz einer kritischen Jury zu stellen.

Bewertet wurden unter anderem Textverständnis, Ausdruckskraft, Kommunikationsfähigkeit und Medienkompetenz. Im Vordergrund stand jedoch auch die Begeisterung bei der Darbietung.

Hannes Müller vom Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) setzte sich mit seinen überzeugenden Lesebeiträgen vor Lorena Berger vom Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim und Dennis Bosch vom APG durch. In der ersten Runde lasen die Kinder drei Minuten aus einem von ihnen selbst gewähltem Buch. In der zweiten Runde standen zwei Minuten aus Michael Endes „Unendliche Geschichte“ auf dem Programm. Dies war angesichts der vielen schwer zu sprechenden Namen und der zahlreichen bis dahin unbekannten Worte eine doch beachtliche Herausforderung.