„Hartnäckig an Themen dran geblieben“

Der Dreikönigstag ist schon seit vielen Jahren der Tag der älteren Mitbürger in Bofsheim, denn hier findet alljährlich die traditionelle Altenfeier statt, die vom Ortschaftsrat organisiert wird.

Bofsheim. Neben Liedvorträgen, einer besonderen Ehrung, Unterhaltungsmusik und einem bebilderten Jahresrückblick durch Ortsvorsteher Werner Geiger verbrachten die Besucher bei der Altenfeier im Saal der Astrid-Lindgren-Schule bei Kaffee und Kuchen einen fröhlichen und unterhaltsamen Nachmittag.

Rückblick auf viele Aktivitäten

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Chorvereinigung „Eintracht“ Bofsheim, die unter der Leitung von Margit Hettinger die beiden Lieder „Freuet euch all“ und „Weihnachten im Lichterschein“ gesungen hatte, begrüßte Ortsvorsteher Werner Geiger die Gäste.

Weiter blickte er auf das abgelaufene Jahr und auf die Aktivitäten in Bofsheim zurück. Im Jahre 2018 gab es zwar, wie Geiger sagte, keine größeren Jubiläumsveranstaltungen, aber doch zahlreiche Feste, die das Gemeinschaftsleben im Dorf bereicherten. Mit der heutigen Altenfeier wolle der Ortschaftsrat den Dank und die Verbundenheit der älteren Generation gegenüber zum Ausdruck bringen.

Danke sagte der Ortsvorsteher allen Beteiligten für die Gestaltung der Feier, der Chorvereinigung Bofsheim für die gesangliche Umrahmung sowie dem Akkordeonverein Götzingen und nicht zuletzt den Frauen und Männern des Ortschaftsrates für die Bewirtung und wiederum schöne Dekorierung der Tische. Nach einer kurzen Pause mit Kaffee und Kuchen folgte das Grußwort von Bürgermeister Jürgen Galm. „In Bofsheim ist man es Gott sei Dank noch gewohnt, sich auch unter dem Jahr zu den verschiedensten Festen und Veranstaltungen zu treffen“, meinte er einleitend. Einmal im Jahr aber werde zu einem Treffen eingeladen, das schon traditionell sei: „dem Treff ab 65“ zum Dreikönigstag. Diese Einladung werde, wie man auch heute wieder deutlich sehen könne, gerne angenommen. Der Bürgermeister ging in Kürze auf die wichtigsten Entwicklungen in der Gesamtstadt ein und nannte die Schwerpunkte der Baumaßnahmen.

Galm leitete dann zu einem besonderen Ereignis über, der 40- jährigen Dienstzeit von Werner Geiger als Ortsvorsteher von Bofsheim. Das sei ein ganz besonderes Jubiläum. Diese besondere Ehrung für einen verdienstvollen Mann biete sich in diesem würdigen Rahmen, der diesjährigen Altenfeier, besonders an.

Geiger, so der Bürgermeister, wurde am 20. April 1975 erstmals in den Ortschaftsrat von Bofsheim gewählt. Drei Jahre später wurde er bereits Ortsvorsteher. Am 22. Juni 1980 erfolgte die erstmalige Wahl in den Gemeinderat der Stadt Osterburken.

Vertrauen gestiegen

Weitere acht Wahlen zum Ortschaftsrat und sieben für den Gemeinderat folgten, wobei der jeweilige Vertrauensbeweis in jeder Wahlperiode gestiegen sei. „Wer über Jahrzehnte solche Ehrenämter inne hat, der kommt auch an den ver-dienten Ehrungen nicht vorbei“, so das Stadtoberhaupt.

Die Liste der Projekte, die Geiger in der Stadt und vor allem in Bofsheim begleitet und auf den Weg gebracht hat und an denen er mitwirkte, sei sehr groß und den meisten auch bekannt und vertraut. „So manche Themen ging er mit ganz besonderem Einsatz an und an denen ist er auch durchaus mit einer gewissen Hartnäckigkeit geblieben, so bei der Durchführung von Dorfentwicklungsmaßnahmen“, blickte Galm zurück. Dazu gehöre auch die Astrid-Lindgren-Schule mit Hallenbad und Dorfgemeinschaftshaus.

In der Bedeutung auf gleicher Stufe rangierten natürlich der Kindergarten, mit der seit einigen Jahren inkludierten Kleinkindgruppe, wie auch das Thema Bauplätze vor Ort, so Galm. Gerade in einer Zeit vielfältiger gesellschaftlicher wie struktureller Veränderungen sei es wichtig, dass sich jemand in einem Ort der Größe von Bofsheim mit seinem „ganzen Gewicht“, wie es Geiger getan habe, für seine Heimat einsetzt.

„Er sorgt auch dafür, dass die Waage nicht allzu sehr aus dem Gleichgewicht kommt und der Ort mit all seinen Traditionen und Besonderheiten Bestand hat“, fügte der Bürgermeister an.

Bofsheim könne mit Ortsvorsteher Geiger auf eine intakte Dorfgemeinschaft bauen, was auch ein Ausfluss seines beispielhaften kommunalen Wirkens ist.

Bürgermeister Galm wünschte Werner Geiger auch weiterhin viel Erfolg und eine glückliche Hand in seinem Ehrenamt zum Wohle des Stadtteils und überreichte im Namen des Gemeindetages Baden-Württemberg die Ehrenurkunde sowie die Ehrenstele für seine vierzigjährige Tätigkeit als Ortsvorsteher.

Im Namen des Ortschaftsrates beglückwünschte Thomas Frey den Ortsvorsteher für diese außergewöhnliche Ehrung und lobte die stets gute und harmonische beiderseitige Zusammenarbeit.

Geiger seinerseits bedankte sich für diese große Ehrung und bei der örtlichen Bevölkerung für die stete Unterstützung und den großen Rückhalt, den er immer spürte.

Unterstützung der Bevölkerung

Es sei für ihn auch weiterhin eine Verpflichtung, sich für das Wohl Bofsheims einzusetzen, denn wie man deutlich sehen könne, habe sich der Stadtteil in den letzten Jahren recht gut entwickelt, was aber nur durch die Unterstützung der örtlichen Bevölkerung möglich gewesen sei.

Nach dem weiteren gesungenen Liedern „Der Bajazzo“ und „Im „Weinparadies“ der Chorgemeinschaft spielte der Akkordeonverein Götzingen zur Unterhaltung auf. Die ansprechende Feier endete mit dem bebilderten Jahresrückblick von Ortsvorsteher Werner Geiger, in dem er nochmals auf die Ereignisse im Dorf einging. F

