Helfer mit „Herz und Hand“ geehrt

Anzeige

Herausforderung gut gemeistert

„Highlight und Herausforderung zugleich“ seien die Organisation des Bereichsentscheids des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg in der Schule am Limes im Mai mit 150 Teilnehmern gewesen. „Für den Ortsverein eine große logistische Leistung, die hervorragend gemeistert wurde“, so Albrecht. Der Vorsitzende verlas ein Dankesschreiben der Landesdirektion der Bereitschaften und sprach seinerseits allen beteiligten Helfern Anerkennung aus.

Weitere größere Einsätze wurden beim Sanitätsdienst zum Stadtlauf und dem Reitturnier Mitte September um den Neckar-Odenwald-Cup geleistet.

Vertieft und ergänzt wurde der Rückblick 2017 dann im Bericht der Bereitschaftsleitung beziehungsweise der „Helfer-vor-Ort“-Gruppe (HvO), welchen Sigrid Albrecht übernahm. 2017 seien insgesamt 70 Einsätze geleistet worden (Ein Plus von 15 zum Vorjahr), davon 44 Mal als „HvO“-Gruppe. Im laufenden Jahr liege die Anzahl bereits bei 14 Einsätzen. Albrecht dankte den Mitgliedern für ihr großes, teils nicht ungefährliches Engagement. „Wir sind mit unserer Arbeit inzwischen bei der Bevölkerung und örtlichen Unternehmen präsent“. Auch weiterhin werde viel Wert auf Aus- und Weiterbildung bei Mitgliedern und in der Breite gelegt, wie sie bekräftigte. Ein Schwerpunkt liege im Bereich der psychosozialen Notfallnachsorge (PSNV).

Renate Albrecht sowie Adelheid und Helmut Kern gehörten der PSNV-Gruppe des Kreises an. Diese habe 2017 insgesamt 93 Einsätze vermeldet. Albrecht ging zudem auf zahlreiche weitere Aktivitäten wie die Altkleidersammlungen, diverse geleistete Sanitätsdienste und gesellige Veranstaltungen ein. Abschließend dankte sie den Mitgliedern: „Ihr seid das Plus unseres Vereins“. Für das Jugendrotkreuz berichtete Gruppenleiter Thomas Kuppe in seinem Jahresrückblick über die 14-tägigen Gruppenstunden der insgesamt sechs Kinder und Jugendlichen. Klaus Rüdinger nahm anschließend den Kassenbericht vor und konnte auf geordnete Verhältnisse verweisen. Kassenprüfer Karl Götz, der gemeinsam mit Dieter Volk tätig gewesen war, bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Nachdem keine Aussprache gewünscht war, beantragte Bürgermeister Jürgen Galm die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Die von Renate Albrecht geleiteten Wahlen der Bereitschaftsleitung erbrachten folgende Besetzung: Bereitschaftsleiter sind Alexander Gehrig und Sigrid Albrecht, Stellvertreter Adelheid Kern und Oliver Reiss (Ernennung vorbehaltlich der erfolgreichen Bewältigung aller erforderlichen Ausbildungen).

In den Grußworten sprach zunächst Bürgermeister Jürgen Galm namens der Stadt Dank aus für „beeindruckende ehrenamtliche Lebensleistungen“ seitens der Geehrten. Kreisbereitschaftsleiter Dominik Burger hob hervor, dass die 177 Stunden bei „HvO“-Einsätzen rund einer Mannwoche entsprächen. „Das muss man erst mal leisten“. Auch aktuell gehe die Anzahl der Einsätze nach oben, in Buchen etwa sei im Jahr 2018 bereits 21 Mal Alarm ausgelöst worden.

Für die Feuerwehr zog Stadtkommandant Peter Schmitt Parallelen zu den DRK-Erfahrungen in Fragen der Bereitschaft der Bevölkerung zum ehrenamtlichen Engagement. Ausgangs wurden noch einige Termine und Anschaffungen bekannt gegeben, ehe der offizielle Teil nahtlos in ein gemütliches Beisammensein überging.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018