„Herausforderungen der Stadt mutig angehen“

Osterburken.Als erste politische Gruppierung der Römerstadt hat die SPD in Osterburken am vergange-nen Sonntag ihre Liste für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai aufgestellt.

Bei der sehr gut besuchten Veranstaltung in der SVO-Gaststätte konnte Fraktionsvorsitzender Benjamin Köpfle im Namen der Stadtgruppe und dessen Sprecher Roman Mayer auch den Vorsitzenden des gemeinsamen SPD-Ortsvereins Bauland, Michael Deuser, begrüßen.

Köpfle machte in seinem Rückblick auf die vergangene Wahlperiode deutlich, dass die SPD-Fraktion immer wieder zu einem mutigen Vorangehen bei den Herausforderungen der Stadt gedrängt habe. „Ob bei der Innenstadtentwicklung, beim Neubau des Feuerwehrgerätehau-ses, beim Straßenbau oder den Dorfentwicklungsmaßnahmen in den Teilorten. Immer wieder war es die SPD-Fraktion, die auf notwendige Maßnahmen hingewiesen hat“, so Köpfle.

Auch in der kommenden Wahlperiode wolle die Fraktion sich dafür einsetzen, dass die Herausforderungen der Stadt und der Teilorte noch mutiger angegangen werden. „Bei den Kindergärten müssen wir einen geeigneten Neubau zeitnah in Angriff nehmen. Die Stadt benötigt ein Konzept für die Zukunft der Baulandhalle und auch beim Dauerthema Bahnhof ist noch zu wenig ‚Zug’ drin“, erläuterte Ratsmitglied Klaus Vogel.

Ermutigt zeigten sich die Mitglieder der Ortsgruppe durch das vielfältige bürgerschaftliche Engagement in der Gesamtstadt.

„Viele Aufgaben der Stadt – gerade auch Dorfverschönerungen in den Ortsteilen – konnten und können nur durch das hohe Engagement der Bürger gestemmt werden. Dafür gebührt allen Ehrenamtlichen großer Respekt“, bestätigte Gemeinderat Heiko Keller.

Bei der anschließend von Altstadtrat Werner Sabelhaus souverän geleiteten Wahl wurden alle Kandidaten einstimmig für ihre jeweiligen Listenplätze nominiert.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, eine so ausgewogene Liste aufzustellen. Unsere Kandidaten sind in vielfältiger Weise für Osterburken engagiert und für alle Bürger wählbar,“ freute sich Fraktionsvorsitzender Köpfle, der die Liste auf Platz 1 anführen wird.

Gewählt wurden für den Wohnbezirk Osterburken (Reihenfolge nach gewähltem Listenplatz): Benjamin Köpfle, Natalie Schnell geborene Merz, Klaus Vogel, Antje Wiegman, geborene Krause, Michael Walz, Angelika Busche, Christian Gehrig, Jan-Patrick Breitenfelder, Irmgard Hesselbach, Joachim Peters, Kay Nultsch, Ingeborg Egenberger. Für den Wohnbezirk Schlierstadt: Yvonne Jelinek, Inge Kolesinski-Jelinek. Für den Wohnbezirk Hemsbach: Heiko Keller.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019