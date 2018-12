„Hirten“ standen im Mittelpunkt

Osterburken.Die Adventsfeier der Frauengemeinschaft fand im Bernhardusheim statt. Im Namen des Vorstandsteams begrüßte Edith Link die Gäste. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikgruppe des Musikvereins mit Sigrid Albrecht, Nadine Asum und Sonja Letzgus.

In einem Moment der Stille und des Gebets wurde zunächst den verstorbenen Mitgliedern der Frauengemeinschaft gedacht. Die anschließende adventliche Besinnung stand unter dem Thema „Hirten.“ Dabei durften sich die Teilnehmer in Gedanken auf das Hirtenfeld in Bethlehem begeben, das im Saal angedeutet war mit den Symbolen des Hirten, dem Werkzeug, dem Lagerfeuer, der Kleidung und den Schafen der Herde, die überall liebevoll als Tischdekoration verteilt waren.

Das Geschehen der Heiligen Nacht wird ausgedrückt in dem Hirtenlied „O selige Nacht“, das die Musikgruppe instrumental und gesanglich begleitet hat. Weitere Lieder folgten. Natürlich durfte auch „Kommet ihr Hirten“ nicht fehlen.

Das Vorstandsteam hatte als „Adventsgruß zum Mitnehmen“ für alle Anwesenden einen Engel aus Filzwolle gebastelt. Dazu gab es einen Ausdruck mit der Hirtengeschichte. Den Segen für das Hirtenvolk erteilte mit Dankesworten und guten Wünschen für die Adventszeit Pfarrer Drathschmidt

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Hört der Engel helle Lieder“ wurde die adventliche Besinnung beendet.

Mit Dankesworten an die Musikgruppe und an alle, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben, darunter Margret Frühauf, Ingrid Götz, Marlies Letzgus, Mariette Merkert, Gerlinde Olliges, Christa Scholz und Edith Link, wurde zum gemeinsamen Essen übergeleitet.

