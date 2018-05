Hochkarätige Künstler zu Gast am GTO

Anzeige

Osterburken.Mit dem A-Cappella-Quartett „Of Cabbages and Kings“, bestehend aus Veronika Morscher, Sabeth Pérez, Laura Totenhagen und Rebekka Ziegler aus Köln, waren im Rahmen des Festspiels „UpBeat Hohenlohe“ erneut hochkarätige Künstlerinnen am Ganztagsgymnasium Osterburken zu Gast.

Das Konzept ist bei allen drei Konzerten des „UpBeat Hohenlohe“ stets gleich: junge professionelle Jazzbands von (inter)nationalem Niveau kommen an eine Schule in Hohenlohe oder dem direkten Umfeld und arbeiten dort zwei Tage intensiv mit den Schülern.

In einem Werkstattkonzert am Freitagvormittag für die Klassen 5 bis 7 des GTO brachte die Band ihre Arbeit als Profimusiker und den Entstehungsprozess der Lieder den Kindern zunächst näher. In diesem Rahmen gaben sie auch einige ihrer Stücke zum Besten. Sie ernteten dafür große Begeisterung und Bewunderung. Dies zeigte sich auch an den zahlreichen Fragen, die den Musikern gestellt wurden. Der musikalische Funke war also schnell von den vier Profis auf die Sänger des Chors übergesprungen.