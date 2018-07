Höher, schneller, weiter

Anzeige

Osterburken.Bei den diesjährigen Bundesjugendspielen am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) mit insgesamt 443 Teilnehmer wurden bei sehr guten äußeren Bedingungen am Mittwochvormittag beeindruckende Einzelergebnisse erzielt. Insgesamt standen am Ende 158 Ehrenurkunden, 200 Siegerurkunden und 85 Teilnehmerurkunden zu Buche.

Die jeweiligen Einzelbestleistungen bei den Wettbewerben in den Bereichen Weit- oder Hochsprung, Sprint- oder Ausdauerlauf, Ballwurf oder Kugelstoßen werden je nach Altersstufe der Schüler in Punkte umgerechnet. Die Jahrgangsbesten aus den Klassen 5 bis 10 erreichten im Bereich Leichtathletik folgende Punktzahlen (in Klammern): Im Jahrgang 2001 erreichten Celine Bauer (1350) und Marc Fischer (1400) das jeweils beste Ergebnis. Sophie Rossa (1394) und Yannis Bischoff (1499) waren im Jahrgang 2002 ganz vorne, Katharina Kozielski (1400) und André Sebert (1639) im Jahrgang 2003.

Im Jahrgang 2004 waren Johanna Hartmann (1335) und Justus Geiger (1685) die Punktbesten, im Jahrgang 2005 Laura Horn (1224) und Johannes Knoblach (1400). Bei den Jahrgängen 2006 bzw. 2007 waren Judith Müller (1194) und Paul Hartmann (1177) bzw. Emma Keller (1139) und Bryant Oyeleke (1139) ganz oben.