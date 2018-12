Osterburken.Die Mensa der „Schule am Limes“ hat erfolgreich am Modellprojekt des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg teilgenommen. Unter 50 Bewerbungen wurden neun Schulen ausgewählt. Dazu gehörte auch die „Schule am Limes“.

Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg hat seit März 2018 diese neun Schulen im Rahmen eines individuellen Coachings unterstützt und begleitet. Dabei haben die Schulen die Speisepläne nach dem Qualitätsstandard für die Schulverpflegung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) überarbeitet und eine DGE-Zertifizierung durchgeführt. Durch den erhöhten Einsatz von ökologisch erzeugten Lebensmitteln aus der Region, eine Bio-Zertifizierung und die Vermeidung von Lebensmittelverlusten wird eine hohe Nachhaltigkeit des Schulessens gewährleistet.

Bei der Abschluss-Tagung des Modellprojekts „Schulverpflegung 2018“ in Stuttgart hat Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, MdL, die Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die BIO-Zertifizierung an Bürgermeister Jürgen Galm, Rektor Jochen Knühl und das „Mensa-Team“ übergeben. Bürgermeister Galm und Schulleiter Knühl bedankten sich bei dem „Mensa-Team“ für die umfangreichen Arbeiten und Dokumentationen auf dem Weg zur Zertifizierung.

