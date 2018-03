Anzeige

Osterburken.Aus einem noch unbewohnten Neubau in der Galgensteige in Osterburken wurde nach Angaben der Polizei zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Farbspritzgerät gestohlen. Der Unbekannte nutzte die Abwesenheit der Handwerker, um in die normalerweise verschlossenen Räume zu gelangen und das mehr als 7000 Euro teure Gerät abzutransportieren. Zeugenhinweise gehen anden Polizeiposten Adelsheim, Telefon 0 62 91 / 64 87 70.