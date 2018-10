In Bofsheim wurde Jubelkonfirmation gefeiert

Bofsheim.Mit einem Festgottesdienst und Abendmahl in der evangelischen Kirche in Bofsheim feierten 17 Jubelkonfirmanden das Fest der silbernen (25 Jahre), goldenen (50), diamantenen (60), eisernen (65), Gnadenkonfirmation (70) und der Kronjuwelen-Konfirmation (75). Zuvor wurden die Jubelkonfirmanden von Pfarrer Thomas Schnücker und den Kirchenältesten vom evangelischen Kindergarten aus zur Kirche geleitet, wo sie unter den Orgelklängen von Margit Hettinger in die Kirche einzogen. Den Festgottesdienst hielt Pfarrer Schnücker unter dem Leitspruch „Alles hat seine Zeit“. Der Festgottesdienst wurde von der Chorvereinigung „Eintracht Bofsheim“ unter der Leitung von Margit Hettinger musikalisch umrahmt. Jedem Jubelkonfirmanden wurde von Pfarrer Schnücker sein eigener Konfirmationsspruch zugesprochen. Jubelkonfirmation feierten Carolin Ebert, geborene Märker, Liane Patings, geborene Schwarz (Silber), Karin Köhler, geborene Häfner, Hannelore Meierhofer, Elke Schwab, geborene Krämer, Brunhilde Hannak, geborene Senk, Gunther Krämer und Gerald Klein (Gold), Rudi Schweizer (Diamant), Ilse Frank, geborene Blesch, Christa Schwab, geborene Blesch, Erwin Semel, Gerhard Unangst und Erika Rodemer, geborene Schweizer (Eisern),Renate Ucik, geborene Geiger und Ottmar Hettinger (Gnaden). Kronjuwelenkonfirmatipon feierte Gudrun Bauer, geborene Matter. Bild: Jürgen Häfner

