In den Stadtteilen unterwegs

Osterburken.In Vorbereitung auf die Kommunalwahlen hatte die Stadtgruppe Osterburken des SPD-Ortsvereins Bauland zu einer „kommunalpolitischen Tour“ eingeladen.

Geführt von den drei Mitgliedern der Gemeinderatsfraktion, Benjamin Köpfle, Heiko Keller und Klaus Vogel, sowie dem Schlierstadter Ortschaftsratsmitglied Albin Jelinek wurden über ein Dutzend abgeschlossene bzw. anstehende städtische Maßnahmen in den vier Stadtteilen Hemsbach, Schlierstadt, Bofsheim nach Osterburken in Augenschein genommen. Im Anschluss wurden im Römercafé aktuelle und zukünftige „Großbaustellen“ wie Feuerwehrhaus, Kindergarten, Bahnhofsgebäude, Baulandhalle und Wohnungsbau vorgestellt und diskutiert. Begrüßt wurde die kürzlich gestartete Innenstadtoffensive, bei der mit einer externen Agentur zusammengearbeitet wird und auch die Bürger einbezogen werden. Für die Stadt besonders wichtig sei der langfristige Erhalt des GTO in Trägerschaft des Landkreises.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019