In der Theorie und in der Praxis überzeugt

Osterburken.Ein Feuerwehrgrundlehrgang TM1 (Truppmann 1) wurde vom 19. März bis 18. Mai mit 17 Teilnehmern in Osterburken durchgeführt. Der TM1 ist Grundvoraussetzung für eine Einsatztätigkeit und den Besuch von weiteren Lehrgängen in einer freiwilligen Feuerwehr.

Die Teilnehmer kamen aus Adelsheim, Osterburken, Ravenstein und Rosenberg. In über 72 Stunden, einschließlich 20 Stunden Rettung, wurden die Teilnehmer in den Bereichen „Recht“, „Brennen und Löschen“, „Fahrzeugkunde“, „Löscheinsatz“, „Technische Hilfeleistung“, „Gefahren an der Einsatzstelle“ und „Rettung“ – theoretisch sowie überwiegend praktisch geschult.

Zum Lehrgangsende fand eine Abschlussprüfung statt, die alle Teilnehmer erfolgreich bestanden haben. Die Abschlussprüfung bestand aus einem theoretischen Teil und drei praktischen Stationen („technische Rettung VU“, „Retten einer Person“ und „Knoten“).